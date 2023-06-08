Новиков о «Вегасе»: «Отличный пример выравнивания возможностей команд – этого не хватает в нашем хоккее. Мы должны брать пример с НХЛ в хороших моментах»
Юрий Новиков считает, что КХЛ должна брать пример с НХЛ.
Об этом заслуженный тренер России заявил, комментируя выступление «Вегаса» в нынешнем сезоне, который играет против Флориды в финале Кубка Стэнли.
«Успехи «Вегаса» подчеркивают таланты его руководителей. К слову говоря, стоит напомнить, что у истоков команды стоял наш прославленный Алексей Яшин.
«Вегас» служит отличным примером того, как лига может выравнивать возможности команд. Этого не хватает в нашем хоккее.
Мы должны брать пример с НХЛ в этих хороших моментах: как выровнять возможности команд, как повысить уровень ответственности менеджеров.
«Вегасу» лет-то – всего ничего, но он уже стал одним из лидеров лиги», – сказал Юрий Новиков.
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