Новиков о «Вегасе»: «Отличный пример выравнивания возможностей команд – этого не хватает в нашем хоккее. Мы должны брать пример с НХЛ в хороших моментах»

Юрий Новиков считает, что КХЛ должна брать пример с НХЛ.

Об этом заслуженный тренер России заявил, комментируя выступление « » в нынешнем сезоне, который играет против Флориды в финале Кубка Стэнли.

«Успехи «Вегаса» подчеркивают таланты его руководителей. К слову говоря, стоит напомнить, что у истоков команды стоял наш прославленный Алексей Яшин.

«Вегас» служит отличным примером того, как лига может выравнивать возможности команд. Этого не хватает в нашем хоккее.

Мы должны брать пример с в этих хороших моментах: как выровнять возможности команд, как повысить уровень ответственности менеджеров.

«Вегасу» лет-то – всего ничего, но он уже стал одним из лидеров лиги», – сказал .