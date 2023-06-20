Бабаев о КХЛ и нелицензированных агентах: «Многие тренеры сотрудничают с американскими агентствами, напрямую финансово заинтересованы. Это беспредел»

Шуми Бабаев высказался о работе клубов КХЛ с нелицензированными иностранными агентами.

«Нелицензированные иностранные агенты договариваются с клубами о подписании легионеров, после чего клуб заявляет, что договорился с игроками напрямую. Но это же бред, потому что иностранцы вообще не понимают, чем живет наша лига. Это априори невозможно. Вранье чистой воды!

И это происходит сплошь и рядом. Почти каждый клуб в лиге так поступает, нарушая регламент, но все при этом декларируют, что хотят работать честно, по правилам. И самое главное, заставляют других следовать этим правилам, сами, по факту, ничего не соблюдая. И эта тенденция была всегда, потому что клубы ищут легкие пути.

Более того, знаю факты, когда скауты таких нелицензированных агентов имеют доступ в раздевалки юношеских команд, на данный момент, например, 2008-09 года рождения. И, по моей информации, это происходит в топ-клубах КХЛ! Потому что многие наши тренеры сотрудничают с американскими агентствами, и напрямую финансово заинтересованы.

Это беспредел, но клубы это устраивает. Причем многие даже не скрывают общение с такими агентами.

Пока КХЛ не начнет жестко штрафовать и аннулировать контракты клубов с такими хоккеистами, ничего не поменяется. Если с лицензированных агентов и российских игроков требуют соблюдать правила, регламент, то будьте добры все соблюдать общепринятые правила игры!» – сказал агент .

ФХР напомнила, что Теофанос, Мильштейн, Гандлер и еще 11 агентов не имеют аккредитации. Работа с ними грозит санкциями игрокам и клубам