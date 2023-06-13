Бабаев о Толчинском: «Знал, что «Авангард» за моей спиной пытается вести с ним переговоры»

Агент Сергея Толчинского знал, что «Авангард» пытался вести переговоры с форвардом напрямую.

В итоге игрок подписал 5-летний контракт со .

«Да, в какой-то момент в прессе действительно появилась информация, что « » за моей спиной пытается вести переговоры с Толчинским напрямую. И я об этих переговорах знал, так как у нас с открытые отношения, у него от меня секретов нет.

Это в «Авангарде» думали, что все происходит тайно, а на самом деле переговоры по-прежнему велись со мной, но без моего прямого участия.

Я же делаю свою работу не для себя. Значит, игрок должен сказать мне: «Не надо ни с кем ругаться, соглашайся на то, сколько дадут».

Но вообще все это гипотетические размышления, потому что у меня такого нет – хоккеисты не скрывают какие-то попытки выхода на них напрямую, не хотят делать что-то за моей спиной. И это совершенно логично, потому что подобные вещи не в интересах игроков, ведь им же потом, если что, предстоит решать конфликтные вопросы. А кто это будет делать, если контракт подписан без участия агента? Так что ребята не будут так делать.

Мне навскидку не приходит ни одного подобного случая в нашем хоккее, ведь потом с такими хоккеистами ни один агент не захочет иметь дела – сделал один раз, сделает и второй. Поэтому все должно быть в рамках правового поля – до начала ведения переговоров надо уволить агента, и все.

К тому же это несет еще и финансовую составляющую. Ведь если игрок вдруг договорится о контракте с клубом сам, но при этом останется в договорных отношениях с агентом, то будет должен продолжать платить ему комиссию. А агент должен продолжать выполнять обязательства по контракту. Во всяком случае, так гласит регламент.

Если же игрок попытается уволить агента уже после заключения контракта, то, возможно, последуют суды, где каждая сторона будет защищать свои интересы», – сказал .