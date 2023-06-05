Шуми Бабаев: «Интерес к Ткачеву проявляют еще два топ-клуба КХЛ, готовые финансово не уступить «Авангарду»

Агент Владимира Ткачева заявил об интерес двух топ-клубов КХЛ к хоккеисту.

«Владимир Ткачев четко дал понять, что хотел бы остаться в Омске в случае если что-то пойдет не так с контрактом в НХЛ.

На сегодняшний день очень серьезный интерес к Ткачеву также проявляют еще два топ-клуба из КХЛ, которые готовы в финансовом плане не уступить контракту «Авангарда», – сообщается в телеграм-канале Шуми Бабаева.

Нападающий стал лучшим бомбардиром «Авангарда» в прошедшем Фонбет регулярном чемпионате КХЛ, набрав 59 (23+36) очков в 64 матчах.

В плей-офф Ткачев записал на свой счет 14 (3+11) баллов в 14 играх.