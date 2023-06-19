«Автомобилист» продлил контракт с 19-летним защитником Трофимовым на 2 года

Теги Автомобилист КХЛ МХЛ Горняк Авто ВХЛ Ярослав Трофимов Хоккей

«Автомобилист» продлил контракт с защитником Ярославом Трофимовым.

Новое соглашение с 19-летним игроком носит двусторонний характер и рассчитано до 30 апреля 2025 года.

В системе «Автомобилиста» Трофимов выступает с сезона-2020/21.

В его активе 2 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ-2022/23.

Защитник провел 22 игры в МХЛ за «Авто» и набрал 8 (3+5) очков. Также его в активе 24 матча и 3 (2+1) балла за «Горняк-УГМК» в ВХЛ.

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