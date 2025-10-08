Тренер «Амура» Гальченюк о 2:1 с «Нефтехимиком»: «Хорошая и обоюдоострая игра. Обе команды нуждались в победе, нам повезло больше»

Тренер «Амура» Александр Гальченюк оценил победу над «Нефтехимиком» (2:1) в КХЛ.

«До этого мы проиграли три матча, было очень много больных ребят в команде. Но терпели, сражались. Сейчас все выздоровели, дали хороший бой «Нефтехимику ». Хорошая и обоюдоострая игра, две команды нуждались в победе, нам повезло больше.

Где брать силы на четвертом матче выезда? Могу сказать, что это первостепенная задача для нас, чтобы были хорошие кондиции – физические и психологические. Это часть нашей работы, мы все вместе обсуждаем ежедневный план – во сколько раскатка, во сколько тренировка», – сказал Гальченюк .