«Автомобилист» продлил контракт с Бледновым до 2025 года

Теги Автомобилист КХЛ МХЛ Горняк Авто Никита Бледнов Хоккей

Никита Бледнов продолжит играть в системе «Автомобилиста».

19-летний форвард подписал новый контракт с клубом.

Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано до 30 апреля 2025 года.

В сезоне-2022/23 Бледнов провел 3 игры в Фонбет Чемпионате КХЛ, не набрав очков.

В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром молодежной команды «Автомобилиста». Всего на его счету 49 (15+34) баллов в 46 играх за «Авто».

В его активе также 4 матча в ВХЛ за «Горняк-УГМК».

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