  Разин назвал антихоккеистом защитника «Торпедо» Бойкова: «Он несколько раз чуть не нанес травму. Призываю КХЛ обратить внимание»
6

Разин назвал антихоккеистом защитника «Торпедо» Бойкова: «Он несколько раз чуть не нанес травму. Призываю КХЛ обратить внимание»

Андрей Разин назвал антихоккеистом защитника «Торпедо» Сергея Бойкова.

Тренер «Металлурга» высказался после матча Фонбет чемпионата КХЛ с нижегородцами (5:1).

«Я призываю лигу обратить внимание, особенно на хоккеиста Бойкова, который несколько раз чуть не нанес травму. Если он не сделал это сейчас, то не значит, что не сделает потом. Если Плотникова за его бэкграунд отстраняют на два матча… Бойков не хоккеист, это антихоккеист.

Взять НХЛ, предсезонный матч «Тампы» и «Флориды». Там переросло все в побоище, и что по итогу: 100 тысяч долларов штраф клубу, 25 — тренеру. Если тут мне за критику судей штраф 300–500 тысяч рублей давали… Было видно, что Бойков хотел нанести травму. И за такое надо наказывать», — сказал Разин.

«Вы видели рукоприкладство? Я кого-то ударил?» Разин устроил стычку с тренером «Торпедо»

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
