Гришин об 1:2 с «Амуром»: «Быстрые забитые голы отрицательно действуют на «Нефтехимик» – появилась расхлябанность. У соперника было полное преимущество»

Игорь Гришин оценил поражение «Нефтехимика» от «Амура» (1:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

— Очень плохо начали матч. Не люблю быстрые забитые голы, они отрицательно действуют на команду. Появилась расхлябанность. Полное преимущество было у соперника.

Фортуна видит, кто с каким настроем выходит на лед. Когда нужно было везение, фортуна от нас отвернулась. Очень сложно выиграть матч с одной заброшенной шайбой. Надо забивать три, чтобы выиграть.

— Куда делся кураж, голод до побед, блеск в глазах?

— Когда идут победы, это придает дополнительные силы. Когда идут поражения серийные, то начинаешь опасаться за следующую игру. У хоккеистов нет уверенности в своих силах и себе. Это надо менять, отсюда идут ошибки. Надо быть уверенным в своих действиях, но не самоуверенным, — сказал тренер «Нефтехимика».