Шалдыбин, Ефимов, Ждахин и Жигарев вошли в штаб Мартемьянова в «Амуре»

«Амур» представил тренерский штаб на сезон-2023/24.

Главным тренером клуба назначен .

Его помощниками будут старший тренер Евгений Шалдыбин, тренер нападающих Игорь Ефимов и тренер-видеоаналитик Михаил Ждахин.

На должности тренера вратарей остался Алексей Жигарев, работавший в « » в сезоне-2022/23.

Шалдыбин в 2021 году перешел в «Сибирь» вместе с Мартемьяновым, где проработал до конца прошлого сезона в должности помощника главного тренера.

Ефимов в 2022 году стал главным тренером сборной России U18. С момента образования олимпийской сборной он был помощником главного тренера Олега Браташа.

Ждахин с 2016 по 2021 год работал в усть-каменогорском «Торпедо». В 2021 году он перешел в «Сибирь», где проработал в должности тренера-видеоаналитика до конца прошлого сезона.