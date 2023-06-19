Шалдыбин, Ефимов, Ждахин и Жигарев вошли в штаб Мартемьянова в «Амуре»

Теги Амур Алексей Жигарев КХЛ Евгений Шалдыбин Андрей Мартемьянов Хоккей

«Амур» представил тренерский штаб на сезон-2023/24.

Главным тренером клуба назначен Андрей Мартемьянов.

Его помощниками будут старший тренер Евгений Шалдыбин, тренер нападающих Игорь Ефимов и тренер-видеоаналитик Михаил Ждахин.

На должности тренера вратарей остался Алексей Жигарев, работавший в «Амуре» в сезоне-2022/23.

Шалдыбин в 2021 году перешел в «Сибирь» вместе с Мартемьяновым, где проработал до конца прошлого сезона в должности помощника главного тренера.

Ефимов в 2022 году стал главным тренером сборной России U18. С момента образования олимпийской сборной он был помощником главного тренера Олега Браташа.

Ждахин с 2016 по 2021 год работал в усть-каменогорском «Торпедо». В 2021 году он перешел в «Сибирь», где проработал в должности тренера-видеоаналитика до конца прошлого сезона.

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