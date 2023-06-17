«Амур» продлил договор с «Соколом» о сотрудничестве на год

Теги Амур КХЛ ВХЛ Сокол Красноярск Хоккей

«Амур» продлил договор с «Соколом» о спортивном сотрудничестве на год.

Клубы из Хабаровска и Красноярска являются партнерами с 2016 года. 

В минувшем сезоне «Сокол» впервые в истории дошел до финала Кубка Петрова, где уступил «Химику» – фарм-клубу «Спартака». 

В межсезонье появлялась информация о желании красноярцев вступить в КХЛ. Позже стало известно, что вопрос отложен на год. 

«По соглашению сторон клуб в течение сезона-2023/24 будет направлять своих игроков в расположение «крылатых».

В прошедшем сезоне в составе крылатых на лед выходили Дмитрий Лозебников, Илья Дервук, Александр Гопиенко, Елисей Минаев, Артур Гиздатуллин, Игнат Коротких, Евгений Оксентюк, Кирилл Слепец», – говорится в телеграм-канале «тигров».

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий