«Амур» продлил договор с «Соколом» о сотрудничестве на год

«Амур» продлил договор с «Соколом» о спортивном сотрудничестве на год.

Клубы из Хабаровска и являются партнерами с 2016 года.

В минувшем сезоне «Сокол» впервые в истории дошел до финала Кубка Петрова, где уступил «Химику» – фарм-клубу «Спартака».

В межсезонье появлялась информация о желании красноярцев вступить в КХЛ. Позже стало известно, что вопрос отложен на год.

«По соглашению сторон клуб в течение сезона-2023/24 будет направлять своих игроков в расположение «крылатых».

В прошедшем сезоне в составе крылатых на лед выходили Дмитрий Лозебников, Илья Дервук, Александр Гопиенко, Елисей Минаев, Артур Гиздатуллин, Игнат Коротких, Евгений Оксентюк, Кирилл Слепец», – говорится в телеграм-канале «тигров».