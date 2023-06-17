«Амур» вывел из обращения 14-й номер Дмитрия Тарасова после его ухода из жизни

«Амур» вывел из обращения 14-й номер, под которым играл Дмитрий Тарасов.

В четверг стало известно об уходе из жизни бывшего хоккеиста хабаровского клуба. Ему было 44 года.

«В знак уважения к заслугам хабаровского воспитанника, чемпиона России и лидера «Амура» в чемпионатах страны по количеству проведенных матчей , с сегодняшнего дня номер 14 выведен из обращения.

С этого сезона номер 14 запрещено использовать игрокам команды для выступления в Чемпионате КХЛ», – говорится в телеграм-канале « ».

В прошлом сезоне под этим номером за «тигров» выступал защитник . Он сменит его на 41-й.