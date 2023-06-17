«Амур» вывел из обращения 14-й номер Дмитрия Тарасова после его ухода из жизни

Теги Амур Дмитрий Тарасов КХЛ Виктор Балдаев Хоккей

«Амур» вывел из обращения 14-й номер, под которым играл Дмитрий Тарасов.

В четверг стало известно об уходе из жизни бывшего хоккеиста хабаровского клуба. Ему было 44 года. 

«В знак уважения к заслугам хабаровского воспитанника, чемпиона России и лидера «Амура» в чемпионатах страны по количеству проведенных матчей Дмитрия Тарасова, с сегодняшнего дня номер 14 выведен из обращения.

С этого сезона номер 14 запрещено использовать игрокам команды для выступления в Чемпионате КХЛ», – говорится в телеграм-канале «Амура». 

В прошлом сезоне под этим номером за «тигров» выступал защитник Виктор Балдаев. Он сменит его на 41-й.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий