«Амур» вывел из обращения 14-й номер Дмитрия Тарасова после его ухода из жизни
«Амур» вывел из обращения 14-й номер, под которым играл Дмитрий Тарасов.
В четверг стало известно об уходе из жизни бывшего хоккеиста хабаровского клуба. Ему было 44 года.
«В знак уважения к заслугам хабаровского воспитанника, чемпиона России и лидера «Амура» в чемпионатах страны по количеству проведенных матчей Дмитрия Тарасова, с сегодняшнего дня номер 14 выведен из обращения.
С этого сезона номер 14 запрещено использовать игрокам команды для выступления в Чемпионате КХЛ», – говорится в телеграм-канале «Амура».
В прошлом сезоне под этим номером за «тигров» выступал защитник Виктор Балдаев. Он сменит его на 41-й.
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