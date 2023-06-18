Кожевников о Бобровском в списке разочарований финала Кубка Стэнли: «Дурь пишут. Кому-то нравится, кому-то нет. И что? Это правительственное постановление?»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Дмитрий Губерниев Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников высказался о попадании Сергея Бобровского в список разочарований.

В список разочарований финала Кубка Стэнли по версии The Hockey Writers вошли голкипер «Пантерс» Сергей Бобровский, защитник «Флориды» Аарон Экблад и нападающий клуба Александр Барков

«У каждого свое мнение. У нас и Губерниев что-то пишет, тоже специалист в хоккее. Что об этом говорить? Слов нет!

Дурь пишут, и не хочется на них время тратить. Кому-то нравится, кому-то нет. И что? Это правительственное постановление?» – заявил двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

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15 комментариев

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Лорд раздевалки 1
Ответ Under
то есть если правительство решит, кто провалил любой турнир, кто нет, то так тому и быть?
да. Это именуется патриотизмом
+9
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Under
то есть если правительство решит, кто провалил любой турнир, кто нет, то так тому и быть?
+7
0
+7
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Сергей Галынский
Кожевников,при такой погоде пить вредно
+3
0
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Сельмаш1930
Писать можно что угодно, но отнять тот факт, что Бобровский с некоторыми игроками провалил Финал, никак нельзя. Всегда запоминаются только главные и решающие моменты в соревновании, остальное это уже история. Сергей средне отыграл первый матч, провалил второй, а про решающий матч вообще умолчать лучше. Давно уже известно, что Бобровский с каждым годом становится более нестабильным и выдать качественный отрезок без каких-либо глобальных провалов не может. Это уже регулярками проверено.
+4
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Огюст
Кожевников ,ну ты себя считаешь ХЭ , а что же ты не проанализировал игру "Флориды " и в частности Бобровского - почему команда так слабо сыграла финал ?? Ах , извиняюсь, я забыл,что ты не смотришь Международный хоккей и поэтому не в курсе !
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bolt_thrower
Губерниева норм макнул)
+2
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Костя Кот
не хочется на них время тратить, но я потрачу
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Андрей Нориков
Если б не Сергей, вряд-ли Флорида дошла до финала
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Сельмаш1930
Ответ 42mk@
Как и отнять тот факт что они туда прошли благодаря бобу. Особенно при 1-3 с бостоном. И тот факт что они были андердогами в каждой серии, еле залетев в по. Это можно назвать не разочарованием сезона а открытием.
Говорить можно что угодно. Здесь как в матче, где команда блестяще играла, но в итоге проиграла. Что по итогу запомнится: игра команды или то, что она упустила титул? Конечно же главное, что был проигран титул, игра забывается, а результат нет. Ну не просто же так за Бобровского никто даже одного не отдал в голосовании за Конн Смайт Трофи. Проблема ещё в том, что у нас в стране привыкли гордиться, что сборные, клубы занимают третьи, вторые места, какие-то медали. Это абсолютно убогое мышление и теперь все пытаются хоть как-то оправдать Бобровского за его прошлые заслуги, чтобы скрыть объективную неудачу. Тем более абсолютно глупо утверждать, что Бостон, Торонто и Каролина были пройдены только благодаря Бобровскому. Он что ли забивал решающие голы?
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42mk@
Ответ Сельмаш1930
Говорить можно что угодно. Здесь как в матче, где команда блестяще играла, но в итоге проиграла. Что по итогу запомнится: игра команды или то, что она упустила титул? Конечно же главное, что был проигран титул, игра забывается, а результат нет. Ну не просто же так за Бобровского никто даже одного не отдал в голосовании за Конн Смайт Трофи. Проблема ещё в том, что у нас в стране привыкли гордиться, что сборные, клубы занимают третьи, вторые места, какие-то медали. Это абсолютно убогое мышление и теперь все пытаются хоть как-то оправдать Бобровского за его прошлые заслуги, чтобы скрыть объективную неудачу. Тем более абсолютно глупо утверждать, что Бостон, Торонто и Каролина были пройдены только благодаря Бобровскому. Он что ли забивал решающие голы?
Бесполезная демагогия. Перед финалом ему отдавали коня, после финала не ему. Я не выгораживаю боба, в финале не блистал.но справедливости ради- за 5 игр пантеры не забили ни одной в большинстве при достаточном количестве этого большинства. Это его провал? Просто Вегас сильнее вот и все. И Флорида не должна была оказаться в финале, они там только благодаря Серёге и ткачаку( который тоже не блистал в финале)
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42mk@
Как про хартли балакать так никакого постановления не надо
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Krammark1971
Я уже писал пускай заминусуют. И в 1996 когда Марио последний раз мог взять чашку, и сейчас -и сам не гам и другому не дам. Не люблю крысолюбов от слова совсем
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Melnikov1968
Про Губерниева хорошо сказал, понравилось:)
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42mk@
Ответ Сельмаш1930
Писать можно что угодно, но отнять тот факт, что Бобровский с некоторыми игроками провалил Финал, никак нельзя. Всегда запоминаются только главные и решающие моменты в соревновании, остальное это уже история. Сергей средне отыграл первый матч, провалил второй, а про решающий матч вообще умолчать лучше. Давно уже известно, что Бобровский с каждым годом становится более нестабильным и выдать качественный отрезок без каких-либо глобальных провалов не может. Это уже регулярками проверено.
Как и отнять тот факт что они туда прошли благодаря бобу. Особенно при 1-3 с бостоном. И тот факт что они были андердогами в каждой серии, еле залетев в по. Это можно назвать не разочарованием сезона а открытием.
+1
-1
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Under
Ответ Лорд раздевалки 1
да. Это именуется патриотизмом
совсем не это
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