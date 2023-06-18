Кожевников о Бобровском в списке разочарований финала Кубка Стэнли: «Дурь пишут. Кому-то нравится, кому-то нет. И что? Это правительственное постановление?»

Александр Кожевников высказался о попадании Сергея Бобровского в список разочарований.

В список разочарований финала Кубка Стэнли по версии The Hockey Writers вошли голкипер «Пантерс» , защитник «Флориды» Аарон Экблад и нападающий клуба Александр Барков

«У каждого свое мнение. У нас и что-то пишет, тоже специалист в хоккее. Что об этом говорить? Слов нет!

Дурь пишут, и не хочется на них время тратить. Кому-то нравится, кому-то нет. И что? Это правительственное постановление?» – заявил двукратный олимпийский чемпион .