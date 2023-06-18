Кожевников о Бобровском в списке разочарований финала Кубка Стэнли: «Дурь пишут. Кому-то нравится, кому-то нет. И что? Это правительственное постановление?»
Александр Кожевников высказался о попадании Сергея Бобровского в список разочарований.
В список разочарований финала Кубка Стэнли по версии The Hockey Writers вошли голкипер «Пантерс» Сергей Бобровский, защитник «Флориды» Аарон Экблад и нападающий клуба Александр Барков
«У каждого свое мнение. У нас и Губерниев что-то пишет, тоже специалист в хоккее. Что об этом говорить? Слов нет!
Дурь пишут, и не хочется на них время тратить. Кому-то нравится, кому-то нет. И что? Это правительственное постановление?» – заявил двукратный олимпийский чемпион Кожевников.
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