«Толчинскому с его 5-летним контрактом нужно будет доказывать сразу и по полной программе. Грицюку и Кадейкину еще могут что-то простить». Пашков о новичках СКА

Теги СКА КХЛ Александр Пашков Александр Кадейкин Сергей Толчинский Арсений Грицюк Хоккей

Александр Пашков рассказал, почему с Сергея Толчинского в СКА будет огромный спрос.

– Что скажете о приобретениях СКА?

– Считаю, что у Толчинского, как и у Гусева, впереди сезон больших доказательств. В Омске Толчинский так и не стал лидером команды, заявку на его звездный статус там делал не столько сам игрок, сколько его агент. Но в СКА все эти слова, которых вокруг «Авангарда» был большой избыток весь год, не сработают. Там от игрока с таким контрактом нужно только одно – результат.

Молодому Грицюку в его первый армейский сезон еще могут что-то простить, да и Кадейкину, наверное, тоже. А Толчинскому с его пятилетним контрактом и титулом самого ценного игрока плей-офф КХЛ, о котором многие уже забыли, нужно будет доказывать сразу и по полной программе.

– Судя по фотографиям с отдыха, Толчинский уже готовится к сезону – и в хорошей форме.

– Я ко всем этим фотографиям отношусь с юмором. Спорт – это не глянцевый журнал, хоккей – не подиум. Но если для настроения и мотивации – и себя, и команды – нужно пофотографироваться, почему бы и нет. Тем более что нынешнее поколение спортсменов все тащит в интернет, – сказал олимпийский чемпион.

Толчинский может заработать до 658 млн рублей со всеми бонусами за 5 сезонов в СКА. Без бонусов – 385 млн («Матч ТВ»)

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1 комментарий

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Stellar
Будем надеяться Толчинский начнёт без раскачки. Да он и сам знает, что в СКА от него многого ждут.
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