Пашков о возможном переходе Гусева в «Динамо»: «Зависимый игрок, его нужно обслуживать. Нужен центрфорвард уровня Шипачева»
Александр Пашков высказался о возможном переходе Никиты Гусева в московское «Динамо».
– Меня удивила новость о переговорах «Динамо» с Гусевым. По большому счету Гусев, при всем к нему уважении – не наш, динамовский, формат. Ни по стилю игры, ни по зарплате.
С другой стороны, такие нападающие никогда не помешают. Естественно, в том случае, если их удается вписать в командные действия.
– Что для этого нужно?
– Центрфорвард уровня Шипачева. Гусев – зависимый игрок, его нужно обслуживать, с нуля. Как Радулов он гол не создаст.
Если переход состоится, у главного тренера Кудашова будет много тонкой работы. Во-первых, Гусева нужно правильно подвести к сезону, все-таки в прошлом году в СКА он смотрелся тяжеловато. И во-вторых – найти правильного центрфорварда и правильную систему игры для звена Гусева. Все-таки динамовская молодежь играет совсем в другой хоккей.
Знаю, что многие скептически воспринимают переход Гусева в «Динамо», в том числе из-за того, что в нашем клубе жесткая командная дисциплина, а игрок любит готовиться к сезону самостоятельно. Советую Никите не расслабляться – в «Динамо» на былых заслугах не продержишься.
– Удивились, что СКА расстался с Гусевым?
– Нет, он не совсем подходит под нынешний стиль СКА – скоростной, от ворот до ворот. Да и его связка с Яшкиным в плей-офф не срабатывала, не хватало диспетчера, – сказал олимпийский чемпион.
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