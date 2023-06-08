Пашков о возможном переходе Гусева в «Динамо»: «Зависимый игрок, его нужно обслуживать. Нужен центрфорвард уровня Шипачева»

Александр Пашков высказался о возможном переходе Никиты Гусева в московское «Динамо».

– Меня удивила новость о переговорах «Динамо» с . По большому счету Гусев, при всем к нему уважении – не наш, динамовский, формат. Ни по стилю игры, ни по зарплате.

С другой стороны, такие нападающие никогда не помешают. Естественно, в том случае, если их удается вписать в командные действия.

– Что для этого нужно?

– Центрфорвард уровня . Гусев – зависимый игрок, его нужно обслуживать, с нуля. Как Радулов он гол не создаст.

Если переход состоится, у главного тренера Кудашова будет много тонкой работы. Во-первых, Гусева нужно правильно подвести к сезону, все-таки в прошлом году в СКА он смотрелся тяжеловато. И во-вторых – найти правильного центрфорварда и правильную систему игры для звена Гусева. Все-таки динамовская молодежь играет совсем в другой хоккей.

Знаю, что многие скептически воспринимают переход Гусева в «Динамо», в том числе из-за того, что в нашем клубе жесткая командная дисциплина, а игрок любит готовиться к сезону самостоятельно. Советую Никите не расслабляться – в « » на былых заслугах не продержишься.

– Удивились, что СКА расстался с Гусевым?

– Нет, он не совсем подходит под нынешний стиль – скоростной, от ворот до ворот. Да и его связка с Яшкиным в плей-офф не срабатывала, не хватало диспетчера, – сказал олимпийский чемпион.