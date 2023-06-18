Шевченко о тренере «Ак Барса»: «Казань сильно ошиблась с выбором. Он не особо блистал в прошлом сезоне. Запасной план был – Бабенко на скамейке, а Билялетдинов – консультант»

Алексей Шевченко высказался о новом контракте «Ак Барса» с Зинэтулой Билялетдиновым.

«Надо сказать, что в Казани особо и не искали варианты. Не хотели что-то поменять или изменить. Запасной план был такой – на скамейке, а Билялетдинов – тренер-консультант.

Но правильно ли поступили в « »? На самом деле, это очень спорный вопрос. Дело в том, что был в свое время уволен после полного сезона, ведь его идеи и методы перестали приносить результат.

Да, в прошлом чемпионате получилось дойти до финала, но была уникальная ситуация – он пришел в команду, которую раздирали внутренние противоречия и лишь навел порядок. Фактически, ему нужно было лишь успокоить коллектив.

Но теперь он будет проводить предсезонку и видеть игроков каждый день. Есть сомнения, что это принесет результат. Билялетдинов и в прошлом сезоне не особо блистал – были сложные серии с «Нефтехимиком», «Адмиралом», а в решающем матче он проиграл ЦСКА. Плюс команда все равно немного изменилась, и у него будут игроки, которые вообще не подходят тренеру.

Казань очень сильно ошиблась с выбором. Кажется, что подписание нового контракта с Билялетдиновым – не совсем удачный вариант», – сказал журналист «Спорт-Экспресса».