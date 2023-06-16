Министр спорта Татарстана о возвращении Билялетдинова в «Ак Барс»: «По этому поводу нужно снимать фильм. Такой был мощный финал, качели»

Министр спорта Татарстана высказался о новом контракте «Ак Барса» с Зинэтулой Билялетдиновым.

«Мы немного даже переживали, давно говорил, что больше не будет тренировать. Но поддержал клуб, считаю, что по этому поводу вообще нужно снимать фильм, как он вернулся. Такой был мощный финал, такие качели, где-то похожи на лотерею.

То, что он остался, – это большой плюс для « ». Пока контракт на один год, а дальше будем смотреть.

Конечно, амбиции те же самые, и хуже нет второго места, тем более в такой нешуточной борьбе. Зинэтула Хайдярович для нас родной человек практически, учитывая, сколько он сделал в хоккее для республики, «Ак Барса».

Конечно, это человек с большой буквы. Поэтому я считаю, что это большая заслуга, что клуб оставил тренера, тем более все-таки еще есть куда стремиться», – сказал Владимир Леонов.

Напомним, Билялетдинов вернулся на пост главного тренера «Ак Барса» в конце декабря 2022 года и вывел команду в финал Кубка Гагарина, где казанцы уступили ЦСКА (3-4). Ранее под руководством тренера клуб стал чемпионом Суперлиги (2006 год), выиграл три Кубка Гагарина (2009, 2010 и 2018), Кубок европейских чемпионов (2007) и Континентальный кубок (2008).

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