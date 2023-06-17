«В «Ак Барсе» сделали ставку на следующий сезон. Могут побороться за Кубок с таким составом». Вайсфельд о казанском клубе

Леонид Вайсфельд считает, что «Ак Барс» может побороться за Кубок Гагарина в следующем сезоне.

– «Ак Барс» всегда является одним из фаворитов. Даже не помню, когда он им не считался. Клуб с такими возможностями – ничего удивительного.

– Как оцените работу клуба в межсезонье – подписание Дамира Жафярова и Дмитрия Яшкина, продление контракта с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым?

– У «Ак Барса» очень мощный состав, тут даже спорить глупо. Билялетдинов тоже сильный специалист. Судя по всему, в Казани сделали ставку на следующий сезон.

Но почему бы и нет? С таким составом могут побороться за Кубок. Другой вопрос, что будет в будущем. Видимо, так далеко в клубе не загадывают. А, может быть, это и не нужно, потому что все надо здесь и сейчас.

– Билялетдинов готов проработать еще год?

– Если он согласился, значит, готов, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.