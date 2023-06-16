Сергей Гимаев-младший: «Ак Барс» становится главным претендентом на Кубок Гагарина. Трансферная политика клуба не может не радовать»

Сергей Гимаев-младший считает, что «Ак Барс» становится главным претендентом на Кубок Гагарина.

«Сейчас « » становится главным претендентом на кубок. Помимо того, что остался, он еще находится в тонусе. Приняв команду посреди сезона, он довел ее до седьмой игры финальной серии.

Трансферная политика «Ак Барса», судя по тем приобретениям, которые они делают, не может не радовать.

Казанцы становятся явными фаворитами Восточной конференции. Команда стала сильнее, чем в прошлом году. Безусловно, потеря Воронкова сказывается, но приобретение и должны помочь клубу.

Билялетдинов всем все доказал, все главные успехи клуба связаны именно с ним», – сказал бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.