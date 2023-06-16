Сергей Гимаев-младший: «Ак Барс» становится главным претендентом на Кубок Гагарина. Трансферная политика клуба не может не радовать»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Сергей Гимаев-младший Дмитрий Яшкин Дамир Жафяров Хоккей

Сергей Гимаев-младший считает, что «Ак Барс» становится главным претендентом на Кубок Гагарина.

«Сейчас «Ак Барс» становится главным претендентом на кубок. Помимо того, что Билялетдинов остался, он еще находится в тонусе. Приняв команду посреди сезона, он довел ее до седьмой игры финальной серии.

Трансферная политика «Ак Барса», судя по тем приобретениям, которые они делают, не может не радовать.

Казанцы становятся явными фаворитами Восточной конференции. Команда стала сильнее, чем в прошлом году. Безусловно, потеря Воронкова сказывается, но приобретение Яшкина и Жафярова должны помочь клубу.

Билялетдинов всем все доказал, все главные успехи клуба связаны именно с ним», – сказал бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

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1 комментарий

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srs
Тут конечно не лишне поблагодарить Истеричную селекционную кампанию Системы СКА будет. Раньше зеленым ведь приходилось подбирать НЕнужных за другими клубами, а там каждый игрок на счету, реально хороших не выбрасывают
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