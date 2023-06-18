Светлов о том, когда Мичкову нужно уезжать в НХЛ: «Надо добиться успеха в КХЛ и на международной арене. Есть смысл присмотреться к карьерам Панарина и Тарасенко»

Сергей Светлов рассказал, когда Матвею Мичкову следует уезжать в НХЛ.

– Кого Мичков вам напоминает?

– Из хоккеистов последних пяти-шести поколений сразу всплывает в памяти Самсонов. Когда в НХЛ был культ габаритных игроков, ему удалось найти свою нишу в «Бостоне» и, если не ошибаюсь, стать лучшим новичком сезона.

Также имеет смысл присмотреться к карьерам и . Оба тоже похожи по стилю, но, в отличие от Самсонова, они не спешили с отъездом в Северную Америку и вышли на первые роли в чемпионате КХЛ.

– Панарин и Тарасенко на удивление легко вписались в ...

– Думаю, в каких-то моментах Мичкову будет проще, чем Панарину, у которого в «Чикаго» не было преимуществ, связанных с высоким номером драфта. Но там ему повезло с партнерами, прежде всего с Патриком Кейном. Надеюсь, этот элемент везения будет и у Мичкова.

– Ваше мнение: когда Мичкову имеет смысл уезжать в НХЛ?

– Это самый сложный вопрос. В идеале нужно отправляться в НХЛ в тот момент, когда у молодого игрока есть определенный статус, а клуб видит место, на котором намерен его использовать. Для этого в идеале надо добиться успеха в и на международной арене. Матвею это по силам, – сказал экс-тренер « ».