Светлов о Мичкове: «У Матвея есть потенциал стать большой звездой. Многочисленные разговоры о нем перед драфтом НХЛ неслучайны»

Сергей Светлов считает, что у Матвея Мичкова есть потенциал стать большой звездой.

– Как оцените шансы Мичкова быть выбранным в первой пятерке-десятке [драфта ]? Все-таки у вас в «Сочи» он играл под двадцать минут за матч.

– Матвей – самородок, большой талант. После ухода ведущих форвардов Попугаева и Алтыбармакяна давали ему по 18-19 минут, на уровне ведущих хоккеистов . Для юниора это очень серьезная нагрузка и вызов, чаще всего с ним справлялся.

Но его шансы на первую пятерку или десятку не готов оценивать, слишком много нюансов. В частности, длинный контракт в КХЛ, для НХЛ это тоже фактор.

– В чем плюсы и минусы Мичкова?

– Голевое чутье, бросок, умение правильно увидеть эпизод и сыграть по-спортивному нагло – это Мичков. Но все эти качества на высшем уровне будут реализованы только при большой работе, и физической, и интеллектуальной.

Еще один фактор реализации – функциональная подготовка. При таких габаритах ты должен звенеть, как говорят в хоккее, быть на шарнирах и работать в челночном режиме. Это к вопросу о замечаниях по катанию игрока, которые появляются в североамериканской прессе.

Думаю, у Матвея есть потенциал стать большой звездой. И многочисленные разговоры о нем накануне драфта неслучайны, – сказал экс-тренер « ».