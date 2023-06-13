Каменский о Мичкове: «Неважно, под каким номером его выберут на драфте. Матвей – один из ярких игроков молодого поколения»

Валерий Каменский высказался о том, что Матвей Мичков может не попасть в топ-10 драфта НХЛ-2023.

«Неважно, под каким номером выберут на драфте. В топ-5 или топ-10 — не имеет значения. Он один из самых ярких игроков молодого поколения. Все это понимают, но Матвею нужно будет доказывать свой потенциал.

Просто, конечно, не будет. Мичков имеет все шансы на успех, а обращать внимание на предварительные рейтинги не нужно», — сказал олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли.