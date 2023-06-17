Рене Фазель: «Меня всегда впечатлял уровень судей в КХЛ. Они одни из лучших в Европе»

Теги ИИХФ судьи Рене Фазель КХЛ Хоккей

Рене Фазель отметил высокий уровень судейства в КХЛ.

«Меня всегда впечатлял уровень судей в КХЛ. Они физически сильные, с отличным катанием. Я бы сказал, что они одни из лучших в Европе. Финны работают неплохо, швейцарцы – в топовых странах судьи работают неплохо.

Они должны быть профессионалами, особенно здесь, ведь у них 62-64 игры за сезон, может быть, даже больше, в самой большой стране. Можно только представить, каково это – прилететь во Владивосток, отработать игру и тут же полететь дальше.

Я с большим уважением отношусь к ваши судьям, к главным и линейным. Они много путешествуют, не так уж и много зарабатывают, по сравнению с игроками разница большая. Ваши парни делают отличную работу, лига здорово работает над тем, чтобы судьи тренировались и развивались», – сказал экс-президент ИИХФ.

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5 комментариев

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snipe
П/<€$~жь!
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music35930
Метет на должность в КХЛ.., ))
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DenisBu
Ответ music35930
Метет на должность в КХЛ.., ))
Так уже намёл, сделали главным в судейской комиссии.
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Олег Мохов
рене,глубже
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Danny Vigneault
который год уже ли)|(ет?
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