Рене Фазель: «Меня всегда впечатлял уровень судей в КХЛ. Они одни из лучших в Европе»

Рене Фазель отметил высокий уровень судейства в КХЛ.

«Меня всегда впечатлял уровень судей в . Они физически сильные, с отличным катанием. Я бы сказал, что они одни из лучших в Европе. Финны работают неплохо, швейцарцы – в топовых странах судьи работают неплохо.

Они должны быть профессионалами, особенно здесь, ведь у них 62-64 игры за сезон, может быть, даже больше, в самой большой стране. Можно только представить, каково это – прилететь во Владивосток, отработать игру и тут же полететь дальше.

Я с большим уважением отношусь к ваши судьям, к главным и линейным. Они много путешествуют, не так уж и много зарабатывают, по сравнению с игроками разница большая. Ваши парни делают отличную работу, лига здорово работает над тем, чтобы судьи тренировались и развивались», – сказал экс-президент .