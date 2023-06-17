Фазель о КХЛ: «Работа Ротенберга в СКА стала сюрпризом. Он выиграл регулярный сезон, но затем из-за нехватки опыта совершил несколько ошибок»

Теги СКА Торпедо Рене Фазель Игорь Ларионов КХЛ Роман Ротенберг Адмирал Хоккей

Рене Фазель похвалил Романа Ротенберга и подвел итоги сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Это был действительно интересный сезон. В нем были приятные открытия, такие как «Адмирал» или «Торпедо» Нижний Новгород во главе с моим хорошим другом Игорем Ларионовым.

В плей-офф были очень, очень интересные противостояния – в четвертьфинале, в полуфинале, в финале между разными конференциями. 

Сюрпризом стала работа Романа Ротенберга в роли главного тренера СКА. Все говорили о том, что это большой вызов.

Он выиграл регулярный сезон, но затем, как мне кажется, из-за нехватки опыта он совершил несколько небольших ошибок. Но, уверен, он многому научился, и в следующем сезоне мы увидим еще более конкурентоспособный СКА», – сказал бывший президент ИИХФ. 

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5 комментариев

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андрэ
как будто Рома условный Тракотор тренеровал... Удивило что этот бездарь регулярку выиграл
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ZaharPetrovicUralez
Лизун из Гейропы - это прям реальный лизун
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Антон Некрасов
Внимание !!!!Люди , давайте не будем вообще смотреть и комментировать новости с ротенбергом!!!!!!! Может так мы избавимся , хотя бы здесь от этого паразита !!!! Надеюсь на вас !
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