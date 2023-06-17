Фазель о КХЛ: «Работа Ротенберга в СКА стала сюрпризом. Он выиграл регулярный сезон, но затем из-за нехватки опыта совершил несколько ошибок»

Рене Фазель похвалил Романа Ротенберга и подвел итоги сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Это был действительно интересный сезон. В нем были приятные открытия, такие как « » или « » Нижний Новгород во главе с моим хорошим другом Игорем Ларионовым.

В плей-офф были очень, очень интересные противостояния – в четвертьфинале, в полуфинале, в финале между разными конференциями.

Сюрпризом стала работа в роли главного тренера СКА. Все говорили о том, что это большой вызов.

Он выиграл регулярный сезон, но затем, как мне кажется, из-за нехватки опыта он совершил несколько небольших ошибок. Но, уверен, он многому научился, и в следующем сезоне мы увидим еще более конкурентоспособный », – сказал бывший президент ИИХФ.