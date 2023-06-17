Рене Фазель: «Мне нравится идея, что Китай представлен в КХЛ»

Рене Фазель рад, что в Фонбет Чемпионате КХЛ есть клуб из Китая.

«Олимпийские игры 2022 года в Пекине стали хорошим поводом продвигать зимние виды спорта, не только хоккей, в Китае. Мы многое делали для того, чтобы в Китае развивались свои молодые игроки, и эта работа должна продолжаться вместе с китайские спортивными властями, федерацией хоккея.

Китай — большая, спортивная страна. Баскетбол в Китае на отличном уровне и нужно, чтобы хоккей был более-менее на том же уровне. « » — это хорошее решение для этого. Надеюсь, вскоре они вернутся в Китай, ведь сейчас команда играет в Мытищах.

Было бы здорово увидеть еще одну профессиональную китайскую команду, может быть, в Шэнчжене, которая пробьется на высокий уровень. В общем, мне нравится идея, что Китай представлен в », – сказал экс-президент .