Фазель о создании КХЛ: «Я подумал: «Хорошая идея». Особенно, чтобы создать конкуренцию НХЛ»

Рене Фазель вспомнил, как создавалась КХЛ.

«Когда Александр Медведев рассказал мне о том, что они хотят сделать Континентальную хоккейную лигу в Европе, я подумал: «А почему нет? Это хорошая идея». Особенно в том смысле, чтобы создать хорошую конкуренцию , спортивную конкуренцию.

Нам нужен сильный европейский хоккей, и это тоже было целью – организовать высококлассную лигу. С самого начала я был за то, чтобы в будущем у нас была европейская лига. КХЛ стартовала именно как мощная европейская лига.

После распада Советского Союза я наблюдал за советской лигой, за тем, как команды в девяностые столкнулись с большими проблемами. Многие игроки уехали в Европу, в Северную Америку. Это было тяжелое время для российского спорта, любого, не только хоккея.

В 2000-х начались попытки создать сильную российскую лигу, но это получилось не сразу. Мне понравилась идея пригласить команды из других стран – из Казахстана, Белоруссии, Латвии, бывших советских республик.

Затем были другие страны, например, Финляндия с «Йокеритом». Все это работало на то, чтобы улучшить уровень российского клубного хоккея», – сказал экс-глава .