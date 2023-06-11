Андрей Коваленко: «Фазеля клюют из-за того, что он одинаково относился к России и другим странам, не пускал в хоккей политику»

Андрей Коваленко высказался о критике в адрес бывшего президента ИИХФ Рене Фазеля.

«Больно смотреть за тем, как в последнее время клюют бывшего президента ИИХФ Рене Фазеля. И все из-за того, что он одинаково относился к России и другим странам, не вел дискриминации по отношению к КХЛ, не пускал в хоккей политику.

Сегодня Фазелю не позавидуешь. Откуда-то вылез его бывший пресс-атташе Шемберг, он стал Гашеком-2 и в своих интервью топчет Фазеля, КХЛ и Россию. Обвиняет нашу лигу в том, что она загубила свои европейские клубы.

Странно, что в этой ситуации молчит », – сказал бывший игрок сборной России и клубов НХЛ.