Андрей Коваленко: «Фазеля клюют из-за того, что он одинаково относился к России и другим странам, не пускал в хоккей политику»

Теги ИИХФ Андрей Коваленко Рене Фазель КХЛ Шимон Шемберг Политика Хоккей

Андрей Коваленко высказался о критике в адрес бывшего президента ИИХФ Рене Фазеля.

«Больно смотреть за тем, как в последнее время клюют бывшего президента ИИХФ Рене Фазеля. И все из-за того, что он одинаково относился к России и другим странам, не вел дискриминации по отношению к КХЛ, не пускал в хоккей политику.

Сегодня Фазелю не позавидуешь. Откуда-то вылез его бывший пресс-атташе Шемберг, он стал Гашеком-2 и в своих интервью топчет Фазеля, КХЛ и Россию. Обвиняет нашу лигу в том, что она загубила свои европейские клубы.

Странно, что в этой ситуации молчит КХЛ», – сказал бывший игрок сборной России и клубов НХЛ.

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3 комментария

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Владимири Йолкиннен
Фазелек то да... одинаково относился. Аграрии будущий
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Clever_mind
Яблочко?
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avcgloronalduMU
за это фазель получил хороших бизнес партнёров? а РФ получала домашние чемпы мира и Белоруссии перепадало?
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