Медведев о словах Шемберга: «У господина проблемы с памятью. Благодаря усилиям КХЛ и Фазеля был проведен розыгрыш Лиги чемпионов в сезоне-2008/09»
Александр Медведев отреагировал на критику Шимона Шемберга в адрес КХЛ.
Ранее бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея (ИИХФ) Шимон Шемберг заявил, что КХЛ увидела конкурента в Лиге чемпионов.
«С господином Шембергом неоднократно пересекался в бытность членом совета ИИХФ в период с 2008 по 2012 год.
Похоже, у этого господина сейчас проблемы с памятью, ведь именно благодаря усилиям КХЛ и тогдашнего президента ИИХФ Рене Фазеля был проведен розыгрыш хоккейной Лиги чемпионов в сезоне-2008/09, в год столетия ИИХФ.
В финале тогда играли магнитогорский «Металлург» и цюрихский «Лайонс».
Стоит напомнить и о проведении в рамках этого проекта Кубка Виктории, в котором сильнейшему клубу Европы противостоял представитель НХЛ.
В 2008 году «Металлург» встречался с «Рейнджерс», а в 2009 победитель Лиги чемпионов швейцарский «Цюрих» – с «Чикаго Блэкхокс». Призовой фонд этого турнира составлял 10 млн швейцарских франков», – сказал первый президент КХЛ Александр Медведев.
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