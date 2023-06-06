Медведев о словах Шемберга: «У господина проблемы с памятью. Благодаря усилиям КХЛ и Фазеля был проведен розыгрыш Лиги чемпионов в сезоне-2008/09»

Александр Медведев отреагировал на критику Шимона Шемберга в адрес КХЛ.

Ранее бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея (ИИХФ) Шимон Шемберг заявил, что КХЛ увидела конкурента в Лиге чемпионов.

«С господином Шембергом неоднократно пересекался в бытность членом совета ИИХФ в период с 2008 по 2012 год.

Похоже, у этого господина сейчас проблемы с памятью, ведь именно благодаря усилиям КХЛ и тогдашнего президента ИИХФ Рене Фазеля был проведен розыгрыш хоккейной Лиги чемпионов в сезоне-2008/09, в год столетия ИИХФ.

В финале тогда играли магнитогорский «Металлург» и цюрихский «Лайонс».

Стоит напомнить и о проведении в рамках этого проекта Кубка Виктории, в котором сильнейшему клубу Европы противостоял представитель НХЛ.

В 2008 году «Металлург» встречался с «Рейнджерс», а в 2009 победитель Лиги чемпионов швейцарский «Цюрих» – с «Чикаго Блэкхокс». Призовой фонд этого турнира составлял 10 млн швейцарских франков», – сказал первый президент КХЛ Александр Медведев.