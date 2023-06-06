Медведев о словах Шемберга: «У господина проблемы с памятью. Благодаря усилиям КХЛ и Фазеля был проведен розыгрыш Лиги чемпионов в сезоне-2008/09»

Теги ИИХФ Рене Фазель Лига чемпионов Александр Медведев КХЛ Шимон Шемберг Р-Спорт Хоккей

Александр Медведев отреагировал на критику Шимона Шемберга в адрес КХЛ.

Ранее бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея (ИИХФ) Шимон Шемберг заявил, что КХЛ увидела конкурента в Лиге чемпионов.

«С господином Шембергом неоднократно пересекался в бытность членом совета ИИХФ в период с 2008 по 2012 год.

Похоже, у этого господина сейчас проблемы с памятью, ведь именно благодаря усилиям КХЛ и тогдашнего президента ИИХФ Рене Фазеля был проведен розыгрыш хоккейной Лиги чемпионов в сезоне-2008/09, в год столетия ИИХФ.

В финале тогда играли магнитогорский «Металлург» и цюрихский «Лайонс».

Стоит напомнить и о проведении в рамках этого проекта Кубка Виктории, в котором сильнейшему клубу Европы противостоял представитель НХЛ.

В 2008 году «Металлург» встречался с «Рейнджерс», а в 2009 победитель Лиги чемпионов швейцарский «Цюрих» –  с «Чикаго Блэкхокс». Призовой фонд этого турнира составлял 10 млн швейцарских франков», – сказал первый президент КХЛ Александр Медведев.

2 комментария

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Заборостроитель
Цюрих щелкнул по носу Магнитке, и КХЛ Лига Чемпионов сразу стала не интересна.
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Кеша
Все верно Александр Иванович . И спонсором ИИХФ были наши коммерческие структуры. Только, потом отстранились от России. Сейчас призовой фонд 1,5 млн евро, а было 10 млн франков .
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