Матыцин о допуске россиян к ОИ-2024 на правах команды беженцев: «Не можем согласиться с политикой разрушения нашей национальной системы спорта»
Олег Матыцин высказался об условиях допуска россиян к Олимпийским играм в Париже.
Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустит российских спортсменов к Олимпиаде-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев. Принципы МОК уже якобы доведены до российских спортивных руководителей.
«Прежде всего нужно сделать юридическую оценку этих предложений, насколько это соотносится и с Олимпийской хартией, и с правами человека.
Конечно, если в том формате, о котором вы говорите, это значит, что международное сообщество ведет политику разрушения нашей национальной системы спорта, с этим, конечно, мы не можем согласиться», – сказал Матыцин.
Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?
Если враги не могут этого сделать - то чего вой поднимать?
Кто в принципе и зачем поедет с такими вводными? Кроме, разве что некоторых теннисистов.
Матыцин абсолютно прав и понятна его боль, если боль не наигранная. Но он, Матыцин, говорит не всю правду. Он, Матыцин, прекрасно понимает, что не международное сообщество дало старт политике "разрушения нашей национальной системы спорта,...".
Если коротко: он, Матыцин, по должности включает дурака.
А не, это не нам