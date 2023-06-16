Матыцин о допуске россиян к ОИ-2024 на правах команды беженцев: «Не можем согласиться с политикой разрушения нашей национальной системы спорта»

Теги МОК Олимпийская сборная России Олег Матыцин Париж-2024 Политика ТАСС Легкая атлетика

Олег Матыцин высказался об условиях допуска россиян к Олимпийским играм в Париже.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустит российских спортсменов к Олимпиаде-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев. Принципы МОК уже якобы доведены до российских спортивных руководителей.

«Прежде всего нужно сделать юридическую оценку этих предложений, насколько это соотносится и с Олимпийской хартией, и с правами человека.

Конечно, если в том формате, о котором вы говорите, это значит, что международное сообщество ведет политику разрушения нашей национальной системы спорта, с этим, конечно, мы не можем согласиться», – сказал Матыцин.

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

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19 комментариев

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YOKODZUMA
Ну тут трудно спорить. Спортсменам дают деньги чтобы они прославляли власть. В этом национальная система спорта и заключается.
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АГОШКИН Алексей
А это не вы развалили национальную систему спорта в 2014 допингом,чтобы доказать,что лучше нас нет ?
+12
-8
+4
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bevooch
Если устроить свою Олимпиаду с КНДР и Афганистаном, никаких страшных бумажек подписывать не нужно будет.
+5
-1
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алексей любовь
Позором будет поехать
+4
-3
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Atsuktuvas
Если враги могут разрушить нашу национальную систему спорта, то согласие или не согласие с этим - до одного места.
Если враги не могут этого сделать - то чего вой поднимать?
+1
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debond
Ответ АГОШКИН Алексей
А это не вы развалили национальную систему спорта в 2014 допингом,чтобы доказать,что лучше нас нет ?
тогда, видимо, ты в курсе от чего ошеломительный успех был китайцев на своей Олимпиаде в 2008 году? Как они доказывали, что лучше них нет?
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Pikachu Pikachu
Никто участвовать не заставляет
+3
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DpeMa111
Может дать спортсменам самим право решать, хотят они быть изгоями или идти по пути своей спортивной мечты
+2
-2
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Ебздрогыч
Так ведь сказали, что будут свои соревнования, с какими-то друзьями. Тут супердержава Египет собрался в БРИКС. Будет ЕБРИКС - идеальное название. Даешь игры ЕБРИКС!
+4
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anatol&#8242;
Из предыдущей новости основное, отказ от какой-либо материальной поддержки, как от федераций, так и от национального олимпийского комитета. Соответственно предлагают все сборы/подготовку, тренера и медиков оплатить самому. С другой стороны, практика уже имеющихся допусков от международных федераций показывает, что реально претендующих на победу не пустят.
Кто в принципе и зачем поедет с такими вводными? Кроме, разве что некоторых теннисистов.
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Классный руководитель
и добавил, а кто не согласится того посадим или на СВО отправим
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Ковид 07.10.52
Мы не позволим им разрушить наш спорт...Это наше право.
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Jan T
...международное сообщество ведет политику разрушения нашей национальной системы спорта,...

Матыцин абсолютно прав и понятна его боль, если боль не наигранная. Но он, Матыцин, говорит не всю правду. Он, Матыцин, прекрасно понимает, что не международное сообщество дало старт политике "разрушения нашей национальной системы спорта,...".
Если коротко: он, Матыцин, по должности включает дурака.
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YOKODZUMA
Ответ DpeMa111
Может дать спортсменам самим право решать, хотят они быть изгоями или идти по пути своей спортивной мечты
Берите власть в свои руки...
А не, это не нам
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Ковид 07.10.52
Ответ Atsuktuvas
Если враги могут разрушить нашу национальную систему спорта, то согласие или не согласие с этим - до одного места. Если враги не могут этого сделать - то чего вой поднимать?
Конкурентов убирают...
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