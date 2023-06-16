Матыцин о допуске россиян к ОИ-2024 на правах команды беженцев: «Не можем согласиться с политикой разрушения нашей национальной системы спорта»

Олег Матыцин высказался об условиях допуска россиян к Олимпийским играм в Париже.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустит российских спортсменов к Олимпиаде-2024 на тех же условиях , что и команду беженцев. Принципы МОК уже якобы доведены до российских спортивных руководителей.

«Прежде всего нужно сделать юридическую оценку этих предложений, насколько это соотносится и с Олимпийской хартией, и с правами человека.

Конечно, если в том формате, о котором вы говорите, это значит, что международное сообщество ведет политику разрушения нашей национальной системы спорта, с этим, конечно, мы не можем согласиться», – сказал Матыцин.

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?