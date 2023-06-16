Александр Жуков: «Требования к российским спортсменам выступать на Олимпиаде на правах беженцев неприемлемы»

Александр Жуков назвал неприемлемым допуск россиян к ОИ-2024 на правах команды беженцев.

«Это просто неприемлемо. Они не смогут уничтожить российский спорт, это просто невозможно.

Такие требования и попытки могут быть продиктованы только политическим давлением», – сказал почетный президент ОКР.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустит российских спортсменов к Олимпиаде-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев. Принципы МОК уже якобы доведены до российских спортивных руководителей.