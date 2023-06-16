Александр Жуков: «Требования к российским спортсменам выступать на Олимпиаде на правах беженцев неприемлемы»

Теги МОК Александр Жуков ОКР Париж-2024 Легкая атлетика

Александр Жуков назвал неприемлемым допуск россиян к ОИ-2024 на правах команды беженцев.

«Это просто неприемлемо. Они не смогут уничтожить российский спорт, это просто невозможно.

Такие требования и попытки могут быть продиктованы только политическим давлением», – сказал почетный президент ОКР. 

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустит российских спортсменов к Олимпиаде-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев. Принципы МОК уже якобы доведены до российских спортивных руководителей.

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2 комментария

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mjordan
что значит неприемлемо и невозможно, если так будет?
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Olga.t
Да не было там "на правах беженцев"!
Зачем манипулировать словами и формировать негативное отношение?
Там сказано " команда нейтральных атлетов" с теми же условиями, что и команда беженцев т. е. обозначены условия перелёта, проживания, питания и т. д.
Нейтральный статус с личным заявлением спортсмена, а не по решению ОКР, Минспорта или федерации. А вот это сложный выбор для спортсменов.
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