Александр Жуков: «Требования к российским спортсменам выступать на Олимпиаде на правах беженцев неприемлемы»
Александр Жуков назвал неприемлемым допуск россиян к ОИ-2024 на правах команды беженцев.
«Это просто неприемлемо. Они не смогут уничтожить российский спорт, это просто невозможно.
Такие требования и попытки могут быть продиктованы только политическим давлением», – сказал почетный президент ОКР.
Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустит российских спортсменов к Олимпиаде-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев. Принципы МОК уже якобы доведены до российских спортивных руководителей.
Зачем манипулировать словами и формировать негативное отношение?
Там сказано " команда нейтральных атлетов" с теми же условиями, что и команда беженцев т. е. обозначены условия перелёта, проживания, питания и т. д.
Нейтральный статус с личным заявлением спортсмена, а не по решению ОКР, Минспорта или федерации. А вот это сложный выбор для спортсменов.