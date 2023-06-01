«Торпедо» объявило об уходе 38-летнего защитника Мишарина

Теги Торпедо переходы Георгий Мишарин КХЛ Хоккей

Защитник Георгий Мишарин покинул «Торпедо».

«Благодарим за игру в составе нашей команды защитника Георгия Мишарина. Георгий провел четыре сезона в составе «Торпедо» и внес свой вклад в новейшую историю команды.

Желаем, чтобы в дальнейшем и в хоккее, и в жизни все складывалось наилучшим образом! Спасибо за игру, Георгий!» – написали в телеграм-канале нижегородской команды.

38-летний защитник в прошлом сезоне провел за «Торпедо» 42 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ и плей-офф и отметился тремя результативными передачами при полезности «+2».

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2 комментария

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Ренат
Ну наконец то.... Свершилось!!!!!
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Сидни Кросби 2
Ответ Ренат
Ну наконец то.... Свершилось!!!!!
Ну чего наконец то в последних сезонах он нормально смотрелся,но возраст уже.
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