«Торпедо» объявило об уходе 38-летнего защитника Мишарина

Защитник Георгий Мишарин покинул «Торпедо».

«Благодарим за игру в составе нашей команды защитника Георгия Мишарина. Георгий провел четыре сезона в составе «Торпедо» и внес свой вклад в новейшую историю команды.

Желаем, чтобы в дальнейшем и в хоккее, и в жизни все складывалось наилучшим образом! Спасибо за игру, Георгий!» – написали в телеграм-канале нижегородской команды.

38-летний защитник в прошлом сезоне провел за «Торпедо» 42 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ и плей-офф и отметился тремя результативными передачами при полезности «+2».