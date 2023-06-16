Никита Щитов: «Ак Барс» будет одним из главных фаворитов на Востоке в следующем сезоне. На их стороне колоссальный опыт Билялетдинова и сбалансированный состав»

Теги Ак Барс Никита Щитов Зинэтула Билялетдинов КХЛ Хоккей

Никита Щитов высказался о новом контракте «Ак Барса» с Зинэтулой Билялетдиновым.

«На самом деле, я не сомневался в том, что Билялетдинов останется. «Ак Барс» в следующем сезоне будет одним из главных фаворитов на Востоке. На их стороне колоссальный опыт главного тренера, а также хороший и сбалансированный состав, который претерпел лишь минимальные изменения.

«Ак Барс» точечно усилился качественными игроками. Похвала менеджменту клуба и руководству республики за то, что у них есть такая команда, и что Зинэтула Билялетдинов будет еще радовать наших болельщиков. У его коллег будет возможность учиться у этого тренера.

Некоторые СМИ пишут, что «Ак Барсу» нужно укреплять оборону. Но Билялетдинов благодаря своему опыту может из молодого игрока сделать качественного защитника на долгие годы. Таких примеров много. Здорово, что казанцы подписали такого тренера», – сказал бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

Билялетдинов заработает 120 млн рублей за сезон по новому контракту с «Ак Барсом» («СЭ»)

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