Третьяк о новом контракте Билялетдинова: «Для хоккея это знаковое событие. Это один из наших лучших тренеров. Спасибо ему, что передает свой опыт»

Владислав Третьяк считает продление контракта Зинэтулы Билялетдинова знаковым событием.

Специалист продолжит тренировать « » в сезоне-2023/24.

«Это один из лучших наших тренеров. Приход такого опытного тренера дает возможность и команде хорошо сыграть, и способствует появлению новых звезд.

Человек прошел и Олимпиаду, и чемпионаты мира, сам играл, выигрывал .

Думаю, для хоккея это очень знаковое событие, и надо сказать ему большое спасибо, что он передает свой опыт в том числе и своим помощникам, что очень важно», – сказал президент .