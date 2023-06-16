Третьяк о новом контракте Билялетдинова: «Для хоккея это знаковое событие. Это один из наших лучших тренеров. Спасибо ему, что передает свой опыт»

Теги Ак Барс ФХР Зинэтула Билялетдинов Владислав Третьяк КХЛ Кубок Гагарина ТАСС Хоккей

Владислав Третьяк считает продление контракта Зинэтулы Билялетдинова знаковым событием.

Специалист продолжит тренировать «Ак Барс» в сезоне-2023/24.

«Это один из лучших наших тренеров. Приход такого опытного тренера дает возможность и команде хорошо сыграть, и способствует появлению новых звезд.

Человек прошел и Олимпиаду, и чемпионаты мира, сам играл, выигрывал Кубок Гагарина.

Думаю, для хоккея это очень знаковое событие, и надо сказать ему большое спасибо, что он передает свой опыт в том числе и своим помощникам, что очень важно», – сказал президент ФХР.

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