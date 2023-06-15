Камиль Фазылзянов: «В ВХЛ стоишь на месте – сезон показал, что я, может, даже деградирую. Мне важно развиваться – «Ак Барс» не дает этого шанса»

Теги Ак Барс КХЛ ВХЛ Камиль Фазылзянов Хоккей

Камиль Фазылзянов заявил, что «Ак Барс» не дает ему шансов для развития.

– Ваш контракт с «Ак Барсом» подошел к концу, клуб сделал вам квалификационное предложение. Где видите свое будущее?

– Я уже немолодой игрок, мне скоро 26 лет, надо двигаться вперед по карьере.

Минувший сезон в «Барсе» показал, что я, наоборот, стою на месте и, может, даже деградирую. Для меня сейчас важно развиваться, а в «Ак Барсе» последних лет мне не дали шанса для этого.

– Сейчас все мысли только об одностороннем контракте, чтобы вас не могли отправить в ВХЛ?

– Да, именно так. Хотя мне осталось два года, и затем я стану неограниченно свободным агентом. В моем случае нужно думать и что-то делать: разговаривать с людьми, может, в аренду ехать.

Я перерос ВХЛ, там по уровню ты стоишь на месте, а я стараюсь только расти. В хоккее люди в среднем играют до 35 лет, не хочу терять годы. 

– У «Ак Барса» есть желание сохранить вас?

– Каждый раз по истечении моего контракта они делают мне новое предложение. Значит, они хотят, чтобы я остался. Хотя и здесь есть свои нюансы. 

Например, Марка Янчевского отпустили в «Адмирал». Почему бы со мной не поступить точно также? Так что ситуация, которая сейчас сложилась, не очень понятна лично для меня.

– Был ли разговор с Маратом Валиуллиным по поводу вашего будущего?

– Нет, мы не встречались и не говорили.

Подобного рода переговоры в последний раз были после сезона-2021/2022, когда я только вернулся из аренды из «Адмирала», – сказал Камиль Фазылзянов.

2 комментария

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РАМИЛЬ ГАРАЕВ
Жалко конечно,своих ребят надо развивать.Много талантливых ребят же было в составе Емец,Кара и мн.другие...
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srs
В АБ полная билл.просветность, увы.

Такие финансовые траты и пол-очковые бомбардиры на выходе в Отсиживающем древнем стиле от Сдерживающих звеньев Седого. НеКонкурентная Лига
+1
-1
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