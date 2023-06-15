Алексей Морозов: «Билялетдинов – великий тренер и настоящая легенда КХЛ. Три Кубка Гагарина подтверждают – это профессионал высочайшего уровня»
Алексей Морозов назвал Зинэтулу Билялетдинова великим тренером и легендой КХЛ.
Специалист продолжит тренировать «Ак Барс», продлив соглашение с клубом на один сезон.
«Зинэтула Хайдярович – великий тренер и настоящая легенда КХЛ.
Три Кубка Гагарина подтверждают, что это профессионал высочайшего уровня, с которого стоит брать пример.
Здорово, что он решил продолжить работу в «Ак Барсе», за казанским клубом будет интересно понаблюдать в новом сезоне», – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.
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