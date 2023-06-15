Алексей Морозов: «Билялетдинов – великий тренер и настоящая легенда КХЛ. Три Кубка Гагарина подтверждают – это профессионал высочайшего уровня»

Теги Ак Барс Алексей Морозов Зинэтула Билялетдинов КХЛ ТАСС Хоккей

Алексей Морозов назвал Зинэтулу Билялетдинова великим тренером и легендой КХЛ.

Специалист продолжит тренировать «Ак Барс», продлив соглашение с клубом на один сезон.

«Зинэтула Хайдярович – великий тренер и настоящая легенда КХЛ.

Три Кубка Гагарина подтверждают, что это профессионал высочайшего уровня, с которого стоит брать пример.

Здорово, что он решил продолжить работу в «Ак Барсе», за казанским клубом будет интересно понаблюдать в новом сезоне», – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

1 комментарий

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marshal .masha
Федоров два года работы , два кубка и легенду размотал, не удивлюсь если за хет-триком зайдет.
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