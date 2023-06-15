Алексей Морозов: «Билялетдинов – великий тренер и настоящая легенда КХЛ. Три Кубка Гагарина подтверждают – это профессионал высочайшего уровня»

Алексей Морозов назвал Зинэтулу Билялетдинова великим тренером и легендой КХЛ.

Специалист продолжит тренировать « », продлив соглашение с клубом на один сезон.

«Зинэтула Хайдярович – великий тренер и настоящая легенда КХЛ.

Три Кубка Гагарина подтверждают, что это профессионал высочайшего уровня, с которого стоит брать пример.

Здорово, что он решил продолжить работу в «Ак Барсе», за казанским клубом будет интересно понаблюдать в новом сезоне», – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.