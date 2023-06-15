Коммерческая выручка СКА за 9 сезонов составила 5 млрд рублей. Ротенберг сообщил, что доходы клуба выросли в 10 раз с 2011 года

Роман Ротенберг заявил, что доходы СКА с 2011 года выросли в 10 раз.

15 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) проходит сессия, организованная спортивной платформой фонда «Росконгресс» и «Матч ТВ» и посвященная спортивным соревнованиям как продуктам.

Из презентации на сессии следует, что коммерческая выручка команды за 9 сезонов Фонбет Чемпионата КХЛ составила 5 миллиардов рублей. СКА стал самым посещаемым клубом КХЛ в России в 2015-2023 годах.

«Доходы СКА с 2011 года выросли в 10 раз, сократили фонд оплаты труда в полтора раза, инвестиции в детские школы увеличились в 2 раза», – сказал главный тренер СКА Ротенберг на сессии.

У СКА самый большой доход среди клубов КХЛ в 2022-м – 6,49 млрд рублей, «Ак Барс» – 2-й, «Локомотив» – 3-й. Убыток 18 российских команд – 76 млн (Metaratings)