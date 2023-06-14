Команда «Бизнес» Романа Ротенберга и Александра Медведева выиграла Кубок Росконгресса, победив «Политику» Фетисова, Мостового и Жиркова
Команда Романа Ротенберга стала победителем Кубка Росконгресса по хоккею.
Соревнование традиционно проходит в дни проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В 2023 году команда «Бизнес», за которую играли главный тренер СКА Роман Ротенберг и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, стала победителем турнира. Также в составе команды выступали президент и генеральный директор «АвтоВАЗа» Максим Соколов, генеральный директор АО «ГТЛК» Евгений Дитрих.
В финальном матче «Бизнес» одержал победу над «Политикой» со счетом 7:5. За серебряных призеров играли губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, глава Республики Калмыкия Бату Хасиков, губернатор Брянской области Александр Богомаз, руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, а также экс‑футболисты Александр Мостовой, Роман Широков и Юрий Жирков.
Третье место на турнире заняла команда «Чемпион», обыгравшая в матче за бронзу правительство Санкт‑Петербурга (6:3).
В этом году в Кубке Росконгресса впервые приняли участие четыре команды.
Мужчина: Кубок Росконгресса