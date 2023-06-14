Команда «Бизнес» Романа Ротенберга и Александра Медведева выиграла Кубок Росконгресса, победив «Политику» Фетисова, Мостового и Жиркова

Теги Зенит Юрий Жирков Роман Широков СКА Вячеслав Фетисов премьер-лига Россия бизнес Александр Мостовой Александр Медведев КХЛ Бату Хасиков Роман Ротенберг Политика Матч ТВ Хоккей

Команда Романа Ротенберга стала победителем Кубка Росконгресса по хоккею.

Соревнование традиционно проходит в дни проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В 2023 году команда «Бизнес», за которую играли главный тренер СКА Роман Ротенберг и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, стала победителем турнира. Также в составе команды выступали президент и генеральный директор «АвтоВАЗа» Максим Соколов, генеральный директор АО «ГТЛК» Евгений Дитрих.

В финальном матче «Бизнес» одержал победу над «Политикой» со счетом 7:5. За серебряных призеров играли губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, глава Республики Калмыкия Бату Хасиков, губернатор Брянской области Александр Богомаз, руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, а также экс‑футболисты Александр Мостовой, Роман Широков и Юрий Жирков.

Третье место на турнире заняла команда «Чемпион», обыгравшая в матче за бронзу правительство Санкт‑Петербурга (6:3).

В этом году в Кубке Росконгресса впервые приняли участие четыре команды. 

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24 комментария

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Влад Ким
не подходит название "Бизнес" для такой команды. "РАСПИЛ" бы идеально подошло
+54
-4
+50
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SerVer
Ответ Влад Ким
не подходит название "Бизнес" для такой команды. "РАСПИЛ" бы идеально подошло
РОСПИЛ тогда уж. Патриотичнее надо быть, товарищ. )
+39
-1
+38
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Летучий финн
🤡
+18
-3
+15
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Черный52
Ахахах, ой не могу, как же жизненно то
+9
-1
+8
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Vićtor Diaź
Вот почему дурачка мостового не уберут из медиапространства… он на короткой ноге с властьимущими
+7
-1
+6
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Ярик01
Широков без мыла везде и уголовка не помешала
+7
-1
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Влад Ким
Ответ SerVer
РОСПИЛ тогда уж. Патриотичнее надо быть, товарищ. )
Зачёт!))
+6
0
+6
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добрый грек
У нас в стране бизнес не может победить политику.
+5
-1
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Vadoniy
Суперсерия ещё одна? Чествование будет?
+4
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Sobachkin
Олигархи как дети, нет чтобы вытаскивать страну из .... они мячик гоняют
+4
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Sinister Kid
Я бы наверное, не уснула без этой новости.
+3
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Beloded2007
Мальчик: Кубок Стэнли
Мужчина: Кубок Росконгресса
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Ярик01
Ответ Фёдор Кузнецов
Как Жирков со своими проблемами со здоровьем в хоккей играть может?
Ты видел как наш царь-бомбардир забивает в хоккее, там достаточны и нужны вялые против начальства
+5
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BoGaL
Теперь понятно кто «бумажку» оплатил )
+2
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Jack & Daniels
Странно, что не было главного бомбардира, который по 8 шайб вкалачивает…
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Валдис Пельш
🤦
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Айрат Ситдиков
Ответ SerVer
РОСПИЛ тогда уж. Патриотичнее надо быть, товарищ. )
Роспил не признан экстремистами или еще кем нить?
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андрэ
В супер финале Бизнес будет играть с командой "Президент". Так как в команде Президент только нападающий она играет без ворот
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blackwerwolf
Если ты не хаваешь политику, политика схавает и тебя. Но в данном случае бизнесок схавал политику. Увидел фамилию Медведев и подумал᛬ как, ведь Димон не просыхает неделю, там такие перлы. А это другой Медведев.
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RusselAlexAbrams
Когда отсмотрел 700 тренингов по бизнесу и экономике…
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alklimov2018
На то они и "политика", потому что знают кого можно обыгрывать, а кого нет.:)
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Melnikov1968
Шлак.
0
0
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Фёдор Кузнецов
Как Жирков со своими проблемами со здоровьем в хоккей играть может?
+1
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