Команда «Бизнес» Романа Ротенберга и Александра Медведева выиграла Кубок Росконгресса, победив «Политику» Фетисова, Мостового и Жиркова

Команда Романа Ротенберга стала победителем Кубка Росконгресса по хоккею.

Соревнование традиционно проходит в дни проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В 2023 году команда «Бизнес», за которую играли главный тренер СКА Роман Ротенберг и генеральный директор « » , стала победителем турнира. Также в составе команды выступали президент и генеральный директор «АвтоВАЗа» Максим Соколов, генеральный директор АО «ГТЛК» Евгений Дитрих.

В финальном матче «Бизнес» одержал победу над «Политикой» со счетом 7:5. За серебряных призеров играли губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, глава Республики Калмыкия Бату Хасиков, губернатор Брянской области Александр Богомаз, руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, а также экс‑футболисты , и .

Третье место на турнире заняла команда «Чемпион», обыгравшая в матче за бронзу правительство Санкт‑Петербурга (6:3).

В этом году в Кубке Росконгресса впервые приняли участие четыре команды.