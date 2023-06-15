Ротенберг о «России 25»: «Мы сами в шоке от популярности сборной. Были аншлаги во всех городах. Народ не обманешь, народ с нами»

Роман Ротенберг высказался о возможном участии «России 25» в Кубке Первого канала.

«Возможно ли, что сборная «России 25» примет участие в Кубке Первого канала? Нужно сказать, что мы очень удивлены тем, как нас встречали во всех городах. Были аншлаги во всех городах, рейтинги, которые мы видели, мы сами в шоке от популярности сборной. Конечно, мы хотели такого успеха, мы не ожидали такого успеха. Народ не обманешь, народ поддерживает, народ с нами.

Мы очень благодарны нашим болельщикам, которые нас поддерживают, болельщикам у телевизионных экранов. Все возможно, участие сборной «России 25» возможно в любых турнирах, мы это обсудим еще обязательно с Федерацией хоккея России.

Хочу еще раз поблагодарить [президента ФХР] Владислава Александровича Третьяка, весь тренерский совет за это оказанное доверие. А сейчас время покажет, будем все это обсуждать отдельно на тренерском совете», – сказал главный тренер «России 25» и СКА, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Напомним, «Россия 25» в мае провела товарищеские матчи против сборных Беларуси и Казахстана.