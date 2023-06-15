Ротенберг о «России 25»: «Мы сами в шоке от популярности сборной. Были аншлаги во всех городах. Народ не обманешь, народ с нами»

Теги ФХР болельщики Владислав Третьяк Кубок Первого канала Роман Ротенберг ТАСС сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг высказался о возможном участии «России 25» в Кубке Первого канала.

«Возможно ли, что сборная «России 25» примет участие в Кубке Первого канала? Нужно сказать, что мы очень удивлены тем, как нас встречали во всех городах. Были аншлаги во всех городах, рейтинги, которые мы видели, мы сами в шоке от популярности сборной. Конечно, мы хотели такого успеха, мы не ожидали такого успеха. Народ не обманешь, народ поддерживает, народ с нами.

Мы очень благодарны нашим болельщикам, которые нас поддерживают, болельщикам у телевизионных экранов. Все возможно, участие сборной «России 25» возможно в любых турнирах, мы это обсудим еще обязательно с Федерацией хоккея России.

Хочу еще раз поблагодарить [президента ФХР] Владислава Александровича Третьяка, весь тренерский совет за это оказанное доверие. А сейчас время покажет, будем все это обсуждать отдельно на тренерском совете»,  – сказал главный тренер «России 25» и СКА, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Напомним, «Россия 25» в мае провела товарищеские матчи против сборных Беларуси и Казахстана.

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27 комментариев

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Pablo_el_patron
Да, бюджетников не обманешь.
+44
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Sanan1908
С утра анекдот 😅😅😅
+32
-1
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maks44
Народ наш обмануть не трудно,
Он сам обманываться рад
+25
-1
+24
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tiunov
Народ не обманешь. Ну-ну.
+12
0
+12
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Антон
Ответ Sanan1908
С утра анекдот 😅😅😅
и диагноз )
+9
0
+9
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Геннадий Тимченко
Ответ Sanan1908
С утра анекдот 😅😅😅
с утра жуёт он бутерброд: и сразу мысль - а как народ❓🤣
+7
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+7
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Bartez1986
да что там говорить, народ уже сейчас на следующую весну очереди перед стадионами занимает, дабы увидеть легендарную суперсерию
+6
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Док163
ну с этим персонажем давно все ясно
+5
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johny_stavki
он реально думает, что работает, а не симулирует
+4
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johny_stavki
веселый этот парень коненчо Роман, несет все подряд
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Dundee
Мы тоже в шоке)) задолбал
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a-fon
Ромашке родители покупают самые лучшие в мире игрушки
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johny_stavki
кто-то скажет, что Фёдоров не работает?
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johny_stavki
жалко Ска и их хоккеистов, рыба гниёт с головы
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Огюст
Ну сколько можно одно и то же !
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Император Плутона
напоминает сцену из "Убить дракона"
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Strannix
Что он употребляет?
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Gillmore
Заткнулся бы уже, надоел.
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Костя Кот
ну у кого мозги есть, да, сложно навешать, а вот у кого голова только, чтоб еду в нее пихать, и сами рады быть обманутыми
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johny_stavki
обложил себя помошниками супер уровней, Корешков, Зубов и то их Федоров переиграл
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Сергей
Уже курнул что-ли
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jemz
Мечты у него неплохие
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АГОШКИН Алексей
Ой,дурак!!!
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Сергей Кондратьев
Кому как не ему и его отцу знать, что народ очень легко обмануть...
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oldgordon
Похоже, у него в голове пластинку заело, всё о России 25 думает
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