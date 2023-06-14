«У них великий Фетисов, которого за троих игроков надо считать». Александр Медведев о победе в финале Кубка Росконгресса

Участники Кубка Росконгресса по хоккею поделились впечатлениями от турнира.

Победителем турнира стала команда «Бизнес», за которую играли главный тренер СКА Роман Ротенберг и генеральный директор « » . В финале команда одержала победу над «Политикой» , Александра Мостового и Юрия Жиркова со счетом 7:5.

«Там отличные ребята. У них тоже два профессиональных хоккеиста, великий Фетисов, которого за троих надо считать. У нас восемь игроков недавно встали на лед и не имеют опыта таких игр. Молодцы, все боролись», – сказал Медведев в эфире « ».

«Все бились за команду, отработали на все 100%, не обращая внимание ни на что. Чтобы не сетовать на судейство, надо выиграть с явным преимуществом», – отметил Ротенберг.

«С нами играли три губернатора. Это важный момент. Когда человек сам играет, понимает, что это важно, он будет строить катки», – заявил Фетисов.