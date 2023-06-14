«У них великий Фетисов, которого за троих игроков надо считать». Александр Медведев о победе в финале Кубка Росконгресса

Теги Зенит СКА Вячеслав Фетисов премьер-лига Россия Александр Медведев КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Участники Кубка Росконгресса по хоккею поделились впечатлениями от турнира.

Победителем турнира стала команда «Бизнес», за которую играли главный тренер СКА Роман Ротенберг и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. В финале команда одержала победу над «Политикой» Вячеслава Фетисова, Александра Мостового и Юрия Жиркова со счетом 7:5.

«Там отличные ребята. У них тоже два профессиональных хоккеиста, великий Фетисов, которого за троих надо считать. У нас восемь игроков недавно встали на лед и не имеют опыта таких игр. Молодцы, все боролись», – сказал Медведев в эфире «Матч ТВ». 

«Все бились за команду, отработали на все 100%, не обращая внимание ни на что. Чтобы не сетовать на судейство, надо выиграть с явным преимуществом», – отметил Ротенберг. 

«С нами играли три губернатора. Это важный момент. Когда человек сам играет, понимает, что это важно, он будет строить катки», – заявил Фетисов. 

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9 комментариев

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Антон Фалафель
Зачем эта мерзость на футбольной ветке?🤔🤔🤔
+8
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Hitgoe Himgob
🤡
+6
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+6
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Overkiller
"одержала победу над «Политикой» Вячеслава Фетисова, Александра Мостового и Юрия Жиркова"

Юра, ну ты то нафига туда вляпался то???
Ё-моё...
+2
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Ярик01
Катки это тема Третьяка, не на свой горшок Фетисов лезет
+1
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андрэ
Какая дичь... это такой испанский стыд, а если по существу могли одного Ромку выпустить, с его матчастью
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Sinister Kid
А они всё не останавливаются, рассказывая про этот ВЕЛИКИЙ турнир.
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Tima_Milan
на воротах - треть яш
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Ковид 07.10.52
Если губернатор на коньках, то он строит катки, если тип из одного городка правит газпромом, то одна команда оттуда же вечный чемпион...
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mossad
а где тот великий бомбардир, который по десятку шайб клал за игру?
приболел?
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