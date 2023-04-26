У СКА самый большой доход среди клубов КХЛ в 2022-м – 6,49 млрд рублей, «Ак Барс» – 2-й, «Локомотив» – 3-й. Убыток 18 российских команд – 76 млн (Metaratings)
СКА получил наибольший доход среди российских клубов КХЛ в 2022 году.
Допфинансирование команд составило больше 20 млрд рублей, сообщает Metaratings.
18 из 19 российских клубов Фонбет Чемпионата КХЛ предоставили декларации, исключением стал ЦСКА.
Суммарная выручка 18 российских команд составила 25,5 млрд рублей.
Отмечается, что клубы сами решали, что именно считать выручкой. Так, доход СКА в 2022 году составил 6,49 млрд рублей (по категориям «выручка» и «прочие доходы»), «Ак Барса» – 4,9 млрд. Почти все эти средства – деньги с реализации рекламы.
Некоторые команды четко прописали, как учитывали выручку. Например, «Динамо» указало, сколько средств получило от спонсоров – «ВТБ» вложил в клуб почти 1 млрд рублей в 2022 году.
Общий убыток 18 российских клубов составил 76 млн рублей, что на 148 млн рублей меньше, чем в 2021 году. Худший баланс у «Авангарда» (убыток составил 429 млн рублей), лучший – у «Динамо» (прибыль 591 млн рублей).
Рейтинг клубов КХЛ по доходу за год выглядит следующим образом:
1. СКА – 6,49 млрд рублей;
2. «Ак Барс» – 4,9 млрд рублей;
3. «Локомотив» – 2,2 млрд рублей;
4. «Динамо» – 2,07 млрд рублей;
5. «Автомобилист» – 1,64 млрд рублей;
6. «Сибирь» – 1,29 млрд рублей;
7. «Витязь» – 1,1 млрд рублей;
8. «Северсталь» – 1,03 млрд рублей;
9. «Нефтехимик» – 0,93 млрд рублей;
10. «Сочи» – 0,76 млрд рублей;
11. «Авангард» – 0,58 млрд рублей;
12. «Торпедо» – 0,55 млрд рублей;
13. «Спартак» – 0,54 млрд рублей;
14. «Металлург» – 0,4 млрд рублей;
15. «Салават» – 0,36 млрд рублей;
16. «Адмирал» – 0,29 млрд рублей;
17. «Трактор» – 0,29 млрд рублей;
18. «Амур» – 0,12 млрд рублей.
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