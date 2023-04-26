У СКА самый большой доход среди клубов КХЛ в 2022-м – 6,49 млрд рублей, «Ак Барс» – 2-й, «Локомотив» – 3-й. Убыток 18 российских команд – 76 млн (Metaratings)

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СКА получил наибольший доход среди российских клубов КХЛ в 2022 году.

Допфинансирование команд составило больше 20 млрд рублей, сообщает Metaratings.

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Суммарная выручка 18 российских команд составила 25,5 млрд рублей.

Отмечается, что клубы сами решали, что именно считать выручкой. Так, доход СКА в 2022 году составил 6,49 млрд рублей (по категориям «выручка» и «прочие доходы»), «Ак Барса» – 4,9 млрд. Почти все эти средства – деньги с реализации рекламы.

Некоторые команды четко прописали, как учитывали выручку. Например, «Динамо» указало, сколько средств получило от спонсоров – «ВТБ» вложил в клуб почти 1 млрд рублей в 2022 году.

Общий убыток 18 российских клубов составил 76 млн рублей, что на 148 млн рублей меньше, чем в 2021 году. Худший баланс у «Авангарда» (убыток составил 429 млн рублей), лучший – у «Динамо» (прибыль 591 млн рублей).

Рейтинг клубов КХЛ по доходу за год выглядит следующим образом:

1. СКА –  6,49 млрд рублей;

2. «Ак Барс» – 4,9 млрд рублей;

3. «Локомотив» – 2,2 млрд рублей;

4. «Динамо» – 2,07 млрд рублей;

5. «Автомобилист» – 1,64 млрд рублей;

6. «Сибирь» – 1,29 млрд рублей;

7. «Витязь» – 1,1 млрд рублей;

8. «Северсталь» – 1,03 млрд рублей;

9. «Нефтехимик» – 0,93 млрд рублей;

10. «Сочи» – 0,76 млрд рублей;

11. «Авангард» – 0,58 млрд рублей;

12. «Торпедо» – 0,55 млрд рублей;

13. «Спартак» – 0,54 млрд рублей;

14. «Металлург» – 0,4 млрд рублей;

15. «Салават» – 0,36 млрд рублей;

16. «Адмирал» – 0,29 млрд рублей;

17. «Трактор» – 0,29 млрд рублей;

18. «Амур» – 0,12 млрд рублей.

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6 комментариев

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АлкоЛоко
чо вы выручкой хвастаетесь? вы прибыль покажите хоть у кого-нибудь!
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Kasztelan
Ответ АлкоЛоко
чо вы выручкой хвастаетесь? вы прибыль покажите хоть у кого-нибудь!
"Худший баланс у «Авангарда» (убыток составил 429 млн рублей), лучший – у «Динамо» (прибыль 591 млн рублей)."
+2
0
+2
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Олег
Про ЦСКА забыли что-ли....
0
0
0
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Фёдор Кузнецов
Ответ Олег
Про ЦСКА забыли что-ли....
ЦСКА ещё не предоставил декларацию
0
0
0
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