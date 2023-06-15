Экблад о поражении в финале Кубка Стэнли: «Флорида» найдет способ вернуться в следующем году. Мы станем сильнее»

Аарон Экблад высказался после поражения в финале Кубка Стэнли-2023.

« » уступила «Вегасу» в финальной серии Кубка Стэнли (1-4, 3:9 в пятом матче).

«Теперь уже нельзя останавливаться. На этом нельзя останавливаться.

Это выбоина на дороге, будет больно. Сейчас это причиняет боль. Но мы найдем способ вернуться в следующем году и станем сильнее. Как можно не сделать этого, пройдя через то, через что мы прошли в этом году?» – сказал защитник «Флориды» .

Защитник «Флориды» Экблад играл в плей-офф с переломом ноги, двумя вывихами плеча и разрывом косой мышцы живота. Среднее время на льду – 23:57