Экблад о поражении в финале Кубка Стэнли: «Флорида» найдет способ вернуться в следующем году. Мы станем сильнее»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Аарон Экблад Хоккей

Аарон Экблад высказался после поражения в финале Кубка Стэнли-2023.

«Флорида» уступила «Вегасу» в финальной серии Кубка Стэнли (1-4, 3:9 в пятом матче).

«Теперь уже нельзя останавливаться. На этом нельзя останавливаться.

Это выбоина на дороге, будет больно. Сейчас это причиняет боль. Но мы найдем способ вернуться в следующем году и станем сильнее. Как можно не сделать этого, пройдя через то, через что мы прошли в этом году?» – сказал защитник «Флориды» Аарон Экблад.

Защитник «Флориды» Экблад играл в плей-офф с переломом ноги, двумя вывихами плеча и разрывом косой мышцы живота. Среднее время на льду – 23:57

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