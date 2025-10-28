  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гру о поражении от «Автомобилиста»: «Разочарованы, что так упустили 1 балл, но сегодня была видна идентичность команды. «Трактор» многое сможет вынести из этого матча»
1

Гру о поражении от «Автомобилиста»: «Разочарованы, что так упустили 1 балл, но сегодня была видна идентичность команды. «Трактор» многое сможет вынести из этого матча»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвел итоги игры с «Автомобилистом».

Челябинский клуб проиграл матч регулярного сезона FONBET КХЛ по буллитам (1:2 Б). 

– Разумеется, разочарованы, что так упустили один результативный балл. Но сегодня была видна идентичность нашей команды на льду. Мне понравились ее усилия. Была упорная борьба, но мы оказались проигравшими. Уверен, мы многое сможем вынести из этого матча для будущих игр.

– Почему решили в прошлом матче оставить Ливо вне заявки?

– Это было просто мое решение, это все.

– Вы дали ему сегодня возможность пробить дважды в серии буллитов, оба раза он не забил. Почему дали вторую попытку ему?

– Потому что это лидер нашей команды по голам. Просто не повезло, что шайба угодила в перекладину.

– Но ваше решение не использовать Ливо в прошлой игре принесло ожидаемый эффект сегодня?

– Единственный комментарий, который я дам по неучастию Ливо в прошедшем матче, это то, что это было мое решение. Это все.

– Удаление Кадейкина в овертайме – как так получилось?

– Такое бывает. Какое‑то помутнение, наверное. Уверен, что больше Александр никогда так не сыграет в своей карьере, – сказал Гру. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoКХЛ
logoБенуа Гру
logoАвтомобилист
logoТрактор
logoДжош Ливо
logoАлександр Кадейкин
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
КХЛ. ЦСКА проиграл «Спартаку», «Локомотив» победил «Ладу», «Динамо» Москва обыграло «Шанхай», «Трактор» уступил «Автомобилисту» по буллитам
8 минут назад
«Локомотив» выиграл 4 из 5 последних матчей и идет 2-м на Западе. Команда Хартли отыгралась с 0:2, забив «Ладе» три гола после 52-й минуты
15 минут назад
«Сочи» проиграл 9 матчей подряд. Команда Крикунова идет последней на Западе
35 минут назад
«Северсталь» выиграла 8 матчей подряд. Команда Козырева лидирует на Западе
50 минут назад
Шипачев забил впервые за 11 матчей – «Сочи». У форварда минского «Динамо» 988 (308+680) очков за карьеру в КХЛ
сегодня, 17:52Видео
Минское «Динамо» забило «Сочи» 4 гола менее чем за 3 минуты, играя в большинстве во 2-м периоде
сегодня, 17:29Видео
Владимир Крикунов: «Овечкин талантливее Малкина – Саша первым в истории добился уникального достижения. Жду новых достижений от него – пусть те, кто идет следом, не догонят»
сегодня, 17:11
Котенка, которого спасли Лимож и Фукале, приютили Усов и его жена. Питомцу дали кличку Лео
сегодня, 16:57
Ягр об игре в 53 года: «У меня нет проблем с тренировками, я наслаждаюсь атмосферой в раздевалке. С матчами все хуже: приходится приспосабливаться весь день, чтобы сыграть 10 минут»
сегодня, 16:24
Александр Кожевников: «Овечкин и Малкин – мастера с большой буквы, молодым их рекорды не побить. Евгений – один из сильнейших российских игроков, великий спортсмен. Уважуха и почет!»
сегодня, 16:06
Ко всем новостям
Последние новости
«Спартак» выиграл у ЦСКА оба дерби в этом сезоне. Сегодня красно-белые забили победный гол на 60-й минуте
3 минуты назад
Заварухин о матче с «Трактором»: «28 блокированных бросков – командная тяжелая победа. Соперник добавлял по ходу игры, мы много оборонялись»
сегодня, 17:43
«Трактор» проиграл 3 из 4 последних матчей. Команда Гру идет 6-й на Востоке
сегодня, 16:38
Форвард «Локомотива» Фроуз: «Хартли побеждал в каждой лиге, где работал. Он знает вкус чемпионств и понимает, как работать с командой, которая ставит такие высокие задачи»
сегодня, 15:54
«Барыс» и Николишин расторгли контракт. Ранее форварда не забрали из списка отказов
сегодня, 15:32
Ферраро о «Чикаго»: «Перестройка занимает 7-10 лет, но их состав уже скорректирован, начинается приобретение молодых игроков. Бедард проведет отличный сезон, думаю»
сегодня, 14:55
Евгений Артюхин: «Овечкин бьет рекорды – все лавры больше ему, чем Малкину. Удивляет результативность Евгения – с возрастом по идее она должна быть хуже. Женя – молодец»
сегодня, 14:45
Тренер «Нефтехимика» Гришин: «Нужно атаковать – это мой стиль. Люди приходят порадоваться, когда шайба пересекает линию ворот. Если забиваешь три гола, то на 80% выиграешь»
сегодня, 14:15
Генменеджер «Каролины»: «Верим, что наши вратари способны выиграть Кубок Стэнли. Но всегда ищем способы усилить команду, голкиперы – не исключение»
сегодня, 13:45
«Сочи» выменял Эллиса у «Шанхая» на денежную компенсацию. Форвард набрал 4 очка в 16 матчах сезона КХЛ
сегодня, 13:15