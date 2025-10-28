Гру о поражении от «Автомобилиста»: «Разочарованы, что так упустили 1 балл, но сегодня была видна идентичность команды. «Трактор» многое сможет вынести из этого матча»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвел итоги игры с «Автомобилистом».

Челябинский клуб проиграл матч регулярного сезона FONBET КХЛ по буллитам (1:2 Б).

– Разумеется, разочарованы, что так упустили один результативный балл. Но сегодня была видна идентичность нашей команды на льду. Мне понравились ее усилия. Была упорная борьба, но мы оказались проигравшими. Уверен, мы многое сможем вынести из этого матча для будущих игр.

– Почему решили в прошлом матче оставить Ливо вне заявки?

– Это было просто мое решение, это все.

– Вы дали ему сегодня возможность пробить дважды в серии буллитов, оба раза он не забил. Почему дали вторую попытку ему?

– Потому что это лидер нашей команды по голам. Просто не повезло, что шайба угодила в перекладину.

– Но ваше решение не использовать Ливо в прошлой игре принесло ожидаемый эффект сегодня?

– Единственный комментарий, который я дам по неучастию Ливо в прошедшем матче, это то, что это было мое решение. Это все.

– Удаление Кадейкина в овертайме – как так получилось?

– Такое бывает. Какое‑то помутнение, наверное. Уверен, что больше Александр никогда так не сыграет в своей карьере, – сказал Гру.