«Трактор» проиграл 3 из 4 последних матчей. Команда Гру идет 6-й на Востоке

«Трактор» проиграл 3 из 4 последних матчей.
Сегодня команда Бенуа Гру уступила «Автомобилисту» по буллитам в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (1:2 Б).
Ранее челябинский клуб проиграл «Салавату Юлаеву» (2:3) и «Автомобилисту» (3:5), а также одержал победу над «Сибирью» (4:3 Б).
«Трактор» занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 23 очка после 21 матча. 31 октября он примет «Барыс».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
