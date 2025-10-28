«Трактор» проиграл 3 из 4 последних матчей. Команда Гру идет 6-й на Востоке

«Трактор» проиграл 3 из 4 последних матчей.

Сегодня команда Бенуа Гру уступила «Автомобилисту » по буллитам в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (1:2 Б).

Ранее челябинский клуб проиграл «Салавату Юлаеву» (2:3) и «Автомобилисту» (3:5), а также одержал победу над «Сибирью» (4:3 Б).

«Трактор » занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 23 очка после 21 матча. 31 октября он примет «Барыс».