Шипачев забил впервые за 11 матчей – «Сочи». У форварда минского «Динамо» 988 (308+680) очков за карьеру в КХЛ
Вадим Шипачев забил впервые за месяц.
Нападающий минского «Динамо» поразил ворота «Сочи» в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (8:1, перерыв).
Это первый гол Шипачева с 26 сентября – он провел 10 игр без заброшенных шайб.
Всего на счету 38-летнего хоккеиста 988 (308+680) очков в 1080 матчах за карьеру в КХЛ.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
