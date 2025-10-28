Шипачев забил впервые за 11 матчей – «Сочи». У форварда минского «Динамо» 988 (308+680) очков за карьеру в КХЛ

Вадим Шипачев забил впервые за месяц.

Нападающий минского «Динамо » поразил ворота «Сочи » в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (8:1, перерыв).

Это первый гол Шипачева с 26 сентября – он провел 10 игр без заброшенных шайб.

Всего на счету 38-летнего хоккеиста 988 (308+680) очков в 1080 матчах за карьеру в КХЛ.