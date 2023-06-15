Рябыкин об игре «Вегаса»: «Один форвард всегда в прессинге, в определенные моменты защитников накрывают еще два нападающих. Ведущие клубы КХЛ тоже переходят на такой хоккей»

Теги Авангард Бостон Каролина Флорида Кубок Стэнли Дмитрий Рябыкин Сергей Бобровский Боб Хартли НХЛ КХЛ Вегас Хоккей

Дмитрий Рябыкин прокомментировал победу «Вегаса» в финале Кубка Стэнли.

В финальной серии «Голден Найтс» одержали победу над «Флоридой» (4-1). 

– Что для себя, как для тренера, отметили в финале?

– Нюансов много. В целом увидели агрессивный, атакующий хоккей, как следствие – очень много голов, особенно для финала.

– В кахаэловские «один – четыре» никто не играл?

– Нет, там более активные системы, прежде всего у «Вегаса». Один форвард всегда в прессинге – и в определенные моменты защитников накрывают еще два нападающих. Условно говоря, «один – два – два».

Но я скажу, что в КХЛ ведущие клубы тоже переходят на такой хоккей. В частности в начале прошлого сезона так старался играть наш «Авангард», в контрольных турнирах это проходило и воплощалось в результат. Так что это не верно, что вся КХЛ осталась в старомодном или оборонительном хоккее.

– Нам «Вегас» напомнил ваш чемпионский «Авангард» с Бобом Хартли.

– Пожалуй, какие-то параллели с тем «Авангардом» просматриваются. У «Вегаса» все звенья мастеровитые и одновременно рабочие, все следуют системе. Боб Хартли на эти моменты именно командного механизма всегда обращает особое внимание.

– А вот «Флорида» нам напомнила другой «Авангард» – этого сезона...

– Согласен, «Флорида» – не такая однородная команда, как «Вегас», все-таки есть разделение на одно-два звена, дающих результат, и ребят, которые его сохраняют и поддерживают. В принципе та же картина с «Авангардом»-2022/23.

– Удивились, что «Вегас» легко прошел «Флориду»?

– Скорее удивился, когда «Флорида» остановила и «Бостон», и «Каролину», двух фаворитов своей конференции. Все-таки «Пантеры» – не такая объемная команда, как та же «Каролина» ии «Бостон». Но она почувствовала свою силу и свой импульс, плюс все зацементировал вратарь Сергей Бобровский.

В финале, на мой взгляд, сложилась интересная ситуация. Впервые в этом плей-офф «Флорида» уже не воспринималась как явный аутсайдер серии. Может, в плане психологии это помогло «Вегасу». А «Пантерам», наоборот, помешало – уже не возникло прежнего игрового надрыва победить вопреки всему, – сказал экс-тренер «Авангарда».

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1 комментарий

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sd4fmwrvz8
Незнай кто в кхл так играет или пытается играть 🤣взять допустим финалиста ак барс,это же полный анти хоккей унылый очень для зрителя,гол забьют первыми и сидят в обороне в ожидании контратаки,тем более когда в составе игроки такие есть,короче деградация а ни хоккей,можете минусовать сколько угодно казанские, но факт есть факт !!!
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