Рябыкин об игре «Вегаса»: «Один форвард всегда в прессинге, в определенные моменты защитников накрывают еще два нападающих. Ведущие клубы КХЛ тоже переходят на такой хоккей»

Дмитрий Рябыкин прокомментировал победу «Вегаса» в финале Кубка Стэнли.

В финальной серии «Голден Найтс» одержали победу над «Флоридой» (4-1).

– Что для себя, как для тренера, отметили в финале?

– Нюансов много. В целом увидели агрессивный, атакующий хоккей, как следствие – очень много голов, особенно для финала.

– В кахаэловские «один – четыре» никто не играл?

– Нет, там более активные системы, прежде всего у «Вегаса». Один форвард всегда в прессинге – и в определенные моменты защитников накрывают еще два нападающих. Условно говоря, «один – два – два».

Но я скажу, что в ведущие клубы тоже переходят на такой хоккей. В частности в начале прошлого сезона так старался играть наш «Авангард», в контрольных турнирах это проходило и воплощалось в результат. Так что это не верно, что вся КХЛ осталась в старомодном или оборонительном хоккее.

– Нам «Вегас» напомнил ваш чемпионский «Авангард» с .

– Пожалуй, какие-то параллели с тем «Авангардом» просматриваются. У « » все звенья мастеровитые и одновременно рабочие, все следуют системе. Боб Хартли на эти моменты именно командного механизма всегда обращает особое внимание.

– А вот «Флорида» нам напомнила другой «Авангард» – этого сезона...

– Согласен, «Флорида» – не такая однородная команда, как «Вегас», все-таки есть разделение на одно-два звена, дающих результат, и ребят, которые его сохраняют и поддерживают. В принципе та же картина с «Авангардом»-2022/23.

– Удивились, что «Вегас» легко прошел «Флориду»?

– Скорее удивился, когда «Флорида» остановила и «Бостон», и «Каролину», двух фаворитов своей конференции. Все-таки «Пантеры» – не такая объемная команда, как та же «Каролина» ии « ». Но она почувствовала свою силу и свой импульс, плюс все зацементировал вратарь Сергей Бобровский.

В финале, на мой взгляд, сложилась интересная ситуация. Впервые в этом плей-офф «Флорида» уже не воспринималась как явный аутсайдер серии. Может, в плане психологии это помогло «Вегасу». А «Пантерам», наоборот, помешало – уже не возникло прежнего игрового надрыва победить вопреки всему, – сказал экс-тренер « ».