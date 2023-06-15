Маршессо о получении «Конн Смайт Трофи»: «Нельзя выиграть плей-офф с одним или двумя парнями – победа приходит благодаря усилиям всего клуба»

Теги Кубок Стэнли НХЛ Вегас Джонатан Маршессо Хоккей

Джонатан Маршессо высказался о получении «Конн Смайт Трофи» после победы «Вегаса» в Кубке Стэнли.

Форвард «Голден Найтс» стал самым ценным игроком плей-офф НХЛ, набрав 25 (13+12) очков в 22 матчах при полезности «+17».

Маршессо стал вторым бомбардиром завершившегося Кубка Стэнли и разделил звание лучшего снайпера с Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона».

«Я был недоволен своей игрой в первом раунде (0+2 в 5 матчах с «Виннипегом» – прим. Sports.ru), но в итоге мы нашли способ выиграть трофей. Ребята выстреливали в нужное время, и я хотел внести свой вклад и помочь команде выигрывать матчи. У нас это получалось и когда я не мог отличиться.

В этом плей-офф в каждом раунде всегда кто-то выстреливал, и это было здорово. Честно скажу: нельзя выиграть [плей-офф] с одним или двумя парнями – победа приходит благодаря усилиям всего клуба, и это то, чем можно поистине гордиться», – сказал Маршессо.

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6 комментариев

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Bobby Clarke
Зашвырнул валун в какой-то канадский огород.
+4
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+4
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VladosParovoz
Ответ Bobby Clarke
Зашвырнул валун в какой-то канадский огород.
Причём не в один город
+2
0
+2
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Кино Музыка
Был лучшим в главных матчах.
+1
0
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Амфитрион
В случае с Вегасом это справедливо как никогда. Действительно "командная" команда, да, отдельно стоит выделить Айкела, но здесь все звенья работали и вносили вклад.
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Венсан Лекавалье
Показательно, что после вручения Конн Смайт он лишь пару секунд подержал его, потом отдал и поехал к команде.
"С" - скромность.
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Ryan T.
Ответ Венсан Лекавалье
Показательно, что после вручения Конн Смайт он лишь пару секунд подержал его, потом отдал и поехал к команде. "С" - скромность.
Да все так делают. И Хедман, и Кросби, и Василевский, и Овечкин.
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