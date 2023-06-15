Маршессо о получении «Конн Смайт Трофи»: «Нельзя выиграть плей-офф с одним или двумя парнями – победа приходит благодаря усилиям всего клуба»

Джонатан Маршессо высказался о получении «Конн Смайт Трофи» после победы «Вегаса» в Кубке Стэнли.

Форвард «Голден Найтс» стал самым ценным игроком плей-офф , набрав 25 (13+12) очков в 22 матчах при полезности «+17».

Маршессо стал вторым бомбардиром завершившегося Кубка Стэнли и разделил звание лучшего снайпера с Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона».

«Я был недоволен своей игрой в первом раунде (0+2 в 5 матчах с «Виннипегом» – прим. Sports.ru), но в итоге мы нашли способ выиграть трофей. Ребята выстреливали в нужное время, и я хотел внести свой вклад и помочь команде выигрывать матчи. У нас это получалось и когда я не мог отличиться.

В этом плей-офф в каждом раунде всегда кто-то выстреливал, и это было здорово. Честно скажу: нельзя выиграть [плей-офф] с одним или двумя парнями – победа приходит благодаря усилиям всего клуба, и это то, чем можно поистине гордиться», – сказал .