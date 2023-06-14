4 игрока «Вегаса» забросили по 10+ шайб в плей-офф. Ранее такое было только в трех чемпионских командах «Эдмонтона»
4 игрока «Вегаса» забросили по 10+ шайб в плей-офф, ранее такое было только в «Эдмонтоне».
«Голден Найтс» обыграли «Флориду» в финальной серии Кубка Стэнли (4-1, 9:3 в пятом матче).
Капитан «рыцарей» Марк Стоун сделал хет-трик, на его счету стало 11 шайб в 22 играх плей-офф.
Ранее отметки 10 шайб достигли три других форварда «Вегаса» – Джонатан Маршессо (13 в 22 играх), Вильям Карлссон (11 в 22) и Чендлер Стивенсон (10 в 22).
Ранее в истории НХЛ 4 и более игрока с 10+ шайбами в одном плей-офф было только у чемпионского «Эдмонтона» (трижды).
В 1985 году отличились Яри Курри (19 шайб в 18 играх), Уэйн Гретцки (17 в 18), Пол Коффи (12 в 18), Марк Мессье (12 в 18) и Гленн Андерсон (10 в 18).
В 1988 году – Яри Курри (14 в 19), Крэйг Симпсон (13 в 19), Уэйн Гретцки (12 в 19), Марк Мессье (11 в 19), Эса Тикканен (10 в 19).
В 1990 году – Крэйг Симпсон (16 в 22), Эса Тикканен (13 в 22), Яри Курри (10 в 22), Гленн Андерсон (10 в 22).
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