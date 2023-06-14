4 игрока «Вегаса» забросили по 10+ шайб в плей-офф. Ранее такое было только в трех чемпионских командах «Эдмонтона»

4 игрока «Вегаса» забросили по 10+ шайб в плей-офф, ранее такое было только в «Эдмонтоне».

«Голден Найтс» обыграли «Флориду» в финальной серии Кубка Стэнли (4-1, 9:3 в пятом матче).

Капитан «рыцарей» сделал хет-трик, на его счету стало 11 шайб в 22 играх плей-офф.

Ранее отметки 10 шайб достигли три других форварда « » – (13 в 22 играх), Вильям Карлссон (11 в 22) и (10 в 22).

Ранее в истории 4 и более игрока с 10+ шайбами в одном плей-офф было только у чемпионского «Эдмонтона» (трижды).

В 1985 году отличились Яри Курри (19 шайб в 18 играх), Уэйн Гретцки (17 в 18), Пол Коффи (12 в 18), Марк Мессье (12 в 18) и Гленн Андерсон (10 в 18).

В 1988 году – Яри Курри (14 в 19), Крэйг Симпсон (13 в 19), Уэйн Гретцки (12 в 19), Марк Мессье (11 в 19), Эса Тикканен (10 в 19).

В 1990 году – Крэйг Симпсон (16 в 22), Эса Тикканен (13 в 22), Яри Курри (10 в 22), Гленн Андерсон (10 в 22).