4 игрока «Вегаса» забросили по 10+ шайб в плей-офф. Ранее такое было только в трех чемпионских командах «Эдмонтона»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Вегас Марк Стоун Вильям Карлссон Чендлер Стивенсон Джонатан Маршессо Хоккей

4 игрока «Вегаса» забросили по 10+ шайб в плей-офф, ранее такое было только в «Эдмонтоне».

«Голден Найтс» обыграли «Флориду» в финальной серии Кубка Стэнли (4-1, 9:3 в пятом матче). 

Капитан «рыцарей» Марк Стоун сделал хет-трик, на его счету стало 11 шайб в 22 играх плей-офф. 

Ранее отметки 10 шайб достигли три других форварда «Вегаса» – Джонатан Маршессо (13 в 22 играх), Вильям Карлссон (11 в 22) и Чендлер Стивенсон (10 в 22). 

Ранее в истории НХЛ 4 и более игрока с 10+ шайбами в одном плей-офф было только у чемпионского «Эдмонтона» (трижды). 

В 1985 году отличились Яри Курри (19 шайб в 18 играх), Уэйн Гретцки (17 в 18), Пол Коффи (12 в 18), Марк Мессье (12 в 18) и Гленн Андерсон (10 в 18). 

В 1988 году – Яри Курри (14 в 19), Крэйг Симпсон (13 в 19), Уэйн Гретцки (12 в 19), Марк Мессье (11 в 19), Эса Тикканен (10 в 19).

В 1990 году – Крэйг Симпсон (16 в 22), Эса Тикканен (13 в 22), Яри Курри (10 в 22), Гленн Андерсон (10 в 22). 

3 комментария

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Philatelist79
В одну калитку ушатали. Как-то тускло для финала.
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Lanzar
Ну глубину состава и ставили в преимущество Вегаса, так что не удивительно.
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Misson
Тот Эдмонтон, конечно, был монструозной командой. Жаль, что Поклингтон из-за своих финансовых интересов обменял Грецки в Лос-Анджелес. Иначе бы "ойлерз" выиграли минимум еще 3 кубка, а сам Грецки побил бы еще более невероятные статистические рекорды. Хотя, с другой стороны, обмен Грецки для НХЛ стал знаковым с точки зрения продвижения лиги в богатые южные американские штаты. Не случайно в 90-е - 2000-е годы в лигу стало приходить всё больше южных команд - Нэшвилл, Анахайм, Сан-Хосе, Каролина, Атланта, Флорида, Тампа и т.д. Обмен Грецки и связанный с ним всплеск интереса к хоккею в Калифорнии определенно способствовал экспансии НХЛ на юг и стремительным улучшениям финансовых дел лиги. Определенно, Грецки во всех смыслах стал "золотым мальчиком" НХЛ.
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