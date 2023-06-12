Каменский о Федотове: «Ему нужно будет вернуться на высокий уровень. Думаю, в КХЛ и ЦСКА ему будет лучше»

Валерий Каменский считает, что после армии Ивану Федотову будет лучше выступать в ЦСКА.

1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае 2022 года контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

«Я знаю, что хочет и умеет играть – это самое главное. Он всегда это доказывал. И то, что он пропустил год, не страшно, из-за травм и больше пропускают и снова возвращаются в спорт, и выступают на самом высоком уровне. Все будет зависеть от него.

А за кого он будет играть, это уже у него нужно спрашивать. Пишут, что за ЦСКА, конечно. Но ему еще нужно будет вернуться на высокий уровень. Думаю, в КХЛ и ЦСКА ему будет лучше», – сказал олимпийский чемпион по хоккею, вице-президент по развитию .

Игорь Есмантович: «У Федотова есть желание, а у нас есть возможности, чтобы он остался в России и несколько лет поиграл в ЦСКА. Но до 1 июля он принадлежит «Филадельфии»