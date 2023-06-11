Тренер команды ВМФ о Федотове: «Ему сложновато подстраиваться под любительский уровень, здесь чуть другое мышление. Оборона иногда играет непредсказуемо»

Тренер команды ВМФ заявил, что Ивану Федотову сложно подстроиться под любительский уровень.

В воскресенье в Санкт‑Петербурге завершился чемпионат вооруженных сил РФ по хоккею с шайбой. Команда ВМФ, за которую выступает Федотов, заняла второе место.

Победу в турнире одержала сборная Центрального военного округа. Итоговый счет в финале – 6:0.

– Одна из причин того, что не удалось победить, – малое количество времени на подготовку?

– Да, есть ребята, которые находятся здесь и тренируются два раза в неделю, но те, кто приехал за две недели до начала, сделали максимум. Это касается и игровых моментов, и тактики, игры в меньшинстве.

Основная проблема в том, что все это было спонтанно и очень быстро. Второе место тоже неплохой результат, тем более чемпионы – очень сплоченный коллектив, который играет на высоком уровне. У нас же в большей части военнослужащие и офицеры, любители.

– давали нашатырь, у него нет травмы?

– Нет, все нормально. Все без осложнений, он в строю. Дали второму вратарю сыграть несколько минут.

– Несмотря на три пропущенные шайбы, Федотов играл очень хорошо…

– Конечно, он очень помог, выручал выходы один в ноль. Большая поддержка шла с его стороны.

– Как оцените его форму? Для него это первый турнир за год.

– Надо понимать, что тут другой уровень, это не высшая лига. Ему сложновато подстраиваться под любительский уровень, здесь чуть другое мышление. Оборона наша также иногда играет непредсказуемо, поэтому Ивану приходится исправлять их ошибки своей техникой, – сказал Валерий Покровский.

Напомним, 1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе , подписавший в мае 2022 года контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.