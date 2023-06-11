Тренер команды ВМФ о Федотове: «Иван заканчивает службу через 21 день. Еще успеет пройти летние сборы с клубом КХЛ»

Вратарь Иван Федотов завершит службу в армии через 21 день.

Об этом сообщил тренер команды Военно‑морского флота Валерий Покровский.

В воскресенье в Санкт‑Петербурге завершился чемпионат вооруженных сил РФ по хоккею с шайбой. Команда ВМФ, за которую выступает Федотов, заняла второе место.

– Когда Иван Федотов завершит службу в армии?

– Нам известно, что это будет через 21 день. Когда был призван в армию, тогда и заканчивает службу.

Так что Иван еще успеет пройти летние сборы с клубом , – сказал главный тренер команды ВМФ Покровский.

Напомним, 1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае 2022 года контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

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