Тренер команды ВМФ о Федотове: «Иван заканчивает службу через 21 день. Еще успеет пройти летние сборы с клубом КХЛ»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Вратарь Иван Федотов завершит службу в армии через 21 день.

Об этом сообщил тренер команды Военно‑морского флота Валерий Покровский.

В воскресенье в Санкт‑Петербурге завершился чемпионат вооруженных сил РФ по хоккею с шайбой. Команда ВМФ, за которую выступает Федотов, заняла второе место.

– Когда Иван Федотов завершит службу в армии?

– Нам известно, что это будет через 21 день. Когда был призван в армию, тогда и заканчивает службу.

Так что Иван еще успеет пройти летние сборы с клубом КХЛ, – сказал главный тренер команды ВМФ Покровский.

Напомним, 1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае 2022 года контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

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3 комментария

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Эдуард Элверс
А ведь всё идёт к тому, что он приедет в ЦСКА. Такого даже в кино не увидишь. Жизнь лучший сценарист.
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Олег Кузнецов
Если у Вани есть голова-он уедет в НХЛ, как и планировал и пришлет оттуда ЦСКА открытку с видами США.)
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